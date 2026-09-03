Ngược dòng quả cảm, đội bóng Việt Nam đánh bại đối thủ Hàn Quốc ngay trên sân khách

Đội bóng Việt Nam có 2 chiến thắng liên tiếp tại Hàn Quốc.

Lượt trận thứ hai vòng bảng giải đấu bóng đá trẻ giao hữu quốc tế K-League Asian 2026, U17 PVF (Việt Nam) chạm trán với chủ nhà U17 Jeju (Hàn Quốc). 2 đội đã cống hiến một màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở trên SVĐ tại Jeju.

13 phút sau khi bóng lăn, U17 Jeju vươn lên dẫn trước. Trước khi hiệp một kết thúc, Nguyễn Văn Dương thực hiện thành công quả penalty giúp U17 PVF gỡ hòa 1-1.

Đầu hiệp hai, đội chủ nhà lại một lần nữa chiếm ưu thế với bàn nâng tỉ số lên 2-1. Nhưng U17 PVF cũng rất nhanh chóng cân bằng tỉ số. Sau tình huống đập nhả trung lộ nhịp nhàng, bóng được mở ra cánh phải. Sỹ Bách cứa lòng chân trái hiểm hóc đánh bại thủ môn Hàn Quốc.

U17 PVF đánh bại U17 Jeju

Những phút tiếp theo, thế trận diễn ra giằng co. Cả 2 đội đều có thêm những tình huống uy hiếp khung thành đối phương. U17 PVF là đội tận dụng tốt hơn. Phút 72, Sỹ Bách một lần nữa thoát xuống nhận bóng bên cánh phải. Cú dứt điểm chéo góc của tiền đạo này khiến thủ môn đội bạn đứng "chôn chân" và giúp ấn định chiến thắng 3-2 cho U17 PVF.

Như vậy, U17 PVF đang toàn thắng sau 2 lượt trận vòng bảng K-League Asian 2026. Ở lượt trận cuối, đại diện Việt Nam sẽ chạm trán U17 Awajishima (Nhật Bản).

Như vậy, U17 PVF đang toàn thắng sau 2 lượt trận vòng bảng K-League Asian 2026. Ở lượt trận cuối, đại diện Việt Nam sẽ chạm trán U17 Awajishima (Nhật Bản).