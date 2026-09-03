Tuyển Việt Nam chốt lịch so tài với tuyển Trung Quốc

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho giải đấu cấp châu lục.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển sang Tô Châu (Trung Quốc), bắt đầu đợt tập huấn quan trọng nhằm chuẩn bị cho môn bóng đá nữ tại Asiad 2026 diễn ra tại Nhật Bản. Đây cũng là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào tranh tài tại đấu trường châu lục.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Tô Châu đến ngày 11/9. Trong những ngày đầu, Ban huấn luyện sẽ tập trung củng cố nền tảng thể lực, hoàn thiện các phương án chiến thuật và duy trì sự ổn định về phong độ cho các cầu thủ sau quá trình thi đấu tại giải vô địch quốc gia.

Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường tập huấn

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc dự kiến có 2 trận đấu giao hữu trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc. Ngày 5/9, đội sẽ thi đấu với CLB nữ Jiangsu Nanjing, trước khi có trận đấu ới đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9/9. Những trận đấu này được xem là cơ hội để HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá sự chuẩn bị của các học trò, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đội hình và các phương án thi đấu trước khi bước vào Asiad.

Sau đợt tập huấn tại Tô Châu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản để tham dự Asiad 2026. Môn bóng đá nữ của Đại hội sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14/9.

Tại Asiad 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao khi các đối thủ đều có trình độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14/9. Ba ngày sau, ngày 17/9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Nhật Bản. Ở lượt trận cuối vòng bảng, diễn ra ngày 21/9, đội sẽ chạm trán đội tuyển nữ Thái Lan.