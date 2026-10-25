Tuyển Triều Tiên bất ngờ bại trận, chấm dứt kỷ lục toàn thắng suốt 8 năm

Chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu của tuyển trẻ Triều Tiên đã bị chặn đứng theo cách bất ngờ.

Ở lượt trận cuối bảng B, VCK U17 nữ World Cup 2026, U17 nữ Triều Tiên với vị thế đương kim vô địch đã bất ngờ sảy chân trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Nigeria.

Trước trận này thì Triều Tiên đã chắc chắn đi tiếp. Do đó, họ không ra sân với lực lượng mạnh nhất. U17 nữ Triều Tiên vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn (59%), tung ra tới 22 pha dứt điểm trong suốt trận đấu, nhưng chỉ có 7 lần trúng đích. Trong khi đó, U17 nữ Nigeria thực hiện được 11 pha dứt điểm nhưng cũng có 5 lần trúng đích.

Bất ngờ đã xảy ra khi Nigeria ở thế cửa dưới đã có bàn mở tỷ số ở phút 15. Đến phút 38, tỷ số đã được nhân đôi cho đại diện từ châu Phi. Thậm chí đến phút 56, Nigeria còn ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Sau khi bị dẫn tới 3 bàn, tuyển trẻ Triều Tiên dâng đội hình lên cao, liên tục dồn ép nhưng mãi đến phút 82, họ mới có được 1 bàn gỡ sau khi được hưởng penalty.

Kết thúc trận đấu, Triều Tiên bị thất thủ 1-3. Đây là kết quả khá bất ngờ ngay cả khi Triều Tiên không ra sân với đội hình tốt nhất.

Triều Tiên bất ngờ để thua ở World Cup.

Đặc biệt, việc thua trận này cũng khiến Triều Tiên chấm dứt kỷ lục toàn thắng ở mọi đấu trường suốt 8 năm qua. Lần gần nhất họ thua là trận gặp Tây Ban Nha ở World Cup 2018. Kể từ đó, họ toàn thắng 26 trận liên tiếp, bao gồm cả 2 kỳ World Cup 2024 và 2025 khi họ đoạt chức vô địch.

Dù vậy, hiện U17 nữ Triều Tiên vẫn đứng đầu bảng B ở World Cup 2026 nhờ vượt trội về chỉ số phụ.

Trong khi đó, tại bảng D, một đại diện khác của châu Á là Nhật Bản đã toàn thắng vòng bảng. Sau khi hạ Zambia 5-0 và Pháp 2-0, họ tiếp tục đánh bại Venezuela ở lượt cuối cũng với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp Nhật Bản đứng đầu bảng, nắm lợi thế ở vòng knock-out.

Nhật Bản toàn thắng 3 trận tại World Cup 2026.

Tại bảng E, tuyển trẻ Trung Quốc hiện đang đứng nhì bảng với 6 điểm sau 2 trận. Họ sẽ chạm trán Mỹ ở lượt trận thứ 3 vào tối nay (25/10 theo giờ Việt Nam). Hiện Trung Quốc cũng đang nắm lợi thế rất lớn để đi tiếp.

Ngược lại, đại diện cuối cùng của khu vực châu Á là U17 nữ Australia lại gặp khó khăn cực lớn khi vẫn đứng cuối bảng F với 1 điểm sau 2 trận. Lượt cuối, Australia sẽ phải gặp Mexico. Nếu không thắng, Australia sẽ bị loại.

Về cơ bản, thất bại trước Nigeria có thể xem là lời cảnh báo với U17 nữ Triều Tiên, dù đội bóng này vẫn cho thấy vị thế của một ứng viên vô địch. Sau hai lần đăng quang liên tiếp, Triều Tiên vẫn sở hữu nền tảng đủ mạnh để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, trận thua vừa qua cho thấy ngay cả một tập thể từng duy trì chuỗi toàn thắng dài hạn cũng không thể chủ quan ở sân chơi World Cup.

Trong khi đó, Nhật Bản đang thể hiện phong độ ổn định với thành tích toàn thắng và chưa để thủng lưới sau ba lượt trận vòng bảng. Đây là tín hiệu cho thấy bóng đá trẻ nữ châu Á vẫn có những đại diện đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu thế giới. Trung Quốc cũng đứng trước cơ hội tiến sâu nếu tiếp tục duy trì phong độ tốt, dù cuộc chạm trán Mỹ sẽ là phép thử đáng kể. Nếu cả ba đội cùng tiến xa, châu Á hoàn toàn có thể trở thành thế lực cực kỳ đáng gờm tại giải đấu năm nay.