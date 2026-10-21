Sau 41 cú sút, tuyển Triều Tiên tạo kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup

Tuyển Triều Tiên tiếp tục giành thêm chiến thắng cực kỳ áp đảo khi tham dự World Cup.

Tai lượt trận thứ hai bảng B, U17 nữ World Cup 2026, tuyển U17 nữ Triều Tiên đã “đè bẹp” Ba Lan bằng cơn mưa bàn thắng.

Thống kê đã cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của các cô gái Triều Tiên. Họ kiểm soát bóng 62%, đặc biệt là việc tung ra tới 41 cú dứt điểm, trong đó có 17 lần trúng đích. Trong khi đó, Ba Lan chỉ thực hiện được 4 pha dứt điểm và 1 lần trúng đích.

U17 nữ Triều Tiên cũng chỉ cần 9 phút để có bàn mở tỷ số. Khi hiệp 1 khép lại, đại diện của châu Á đã dẫn đối thủ tới 5-0. Sang hiệp hai, Triều Tiên gần như đá bằng đội hình dự bị nhưng vẫn ghi thêm 1 bàn, còn Ba Lan chỉ có được 1 bàn gỡ. Trận đấu khép lại với chiến thắng 6-1 chung cuộc cho Triều Tiên.

U17 nữ Triều Tiên vẫn quá mạnh khi dự World Cup.

Như vậy, U17 nữ Triều Tiên đã củng cố vị trí đầu bảng, chính thức lọt vào vòng knock-out sớm một lượt đấu. Hiện Ba Lan cũng xếp nhì, có cơ hội đi tiếp.

Đặc biệt hơn, tuyển trẻ Triều Tiên tiếp tục nối dài kỷ lục toàn thắng tới 26 trận liên tiếp trong suốt 8 năm qua. Tính riêng ở đấu trường World Cup, Triều Tiên toàn thắng tất cả 2 kỳ World Cup năm 2024, 2025 và năm nay họ đang hướng tới mục tiêu toàn thắng kỳ World Cup thứ ba liên tiếp để bảo vệ chức vô địch. Thành tích toàn thắng của U17 nữ Triều Tiên cũng là tốt nhất trong lịch sử mọi kỳ FIFA World Cup ở mọi cấp độ.

Lần gần nhất lứa U17 nữ Triều Tiên trong một trận đấu quốc tế đã cách đây 8 năm, khi họ thất thủ trước U17 nữ Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở VCK World Cup 2018. Suốt từ đó tới nay, U17 nữ Triều Tiên vẫn toàn thắng tất cả các trận mà đa phần đều là những chiến thắng rất đậm. Điều này cho thấy U17 nữ Triều Tiên vẫn đang thống trị các giải đấu mà họ tham dự từ giải châu Á cho tới World Cup.