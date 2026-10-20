Báo Trung Quốc tâng bốc tuyển Việt Nam, sợ đội nhà lại thua ở giải quốc tế

Tuyển trẻ Việt Nam được truyền thông Trung Quốc đánh giá rất cao trước thềm giải Tứ hùng.

Chỉ còn ít ngày nữa, tuyển U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc dự Panda Cup, chạm trán đội chủ nhà cũng 2 khách mời khác gồm Hàn Quốc và Tajikistan.

Nhận định về giải đấu này, trang 163 của Trung Quốc vừa đăng bài viết có tiêu đề: “Tất cả những đối thủ mạnh đều đã có mặt! Lịch thi đấu Panda Cup đã chính thức được công bố, với đội tuyển bóng đá U19 quốc gia sẽ phải đối mặt với ba trận đấu khó khăn liên tiếp”.

Trang 163 cho rằng cả 3 khách mời đều là những đối thủ rất mạnh và U19 Trung Quốc sẽ phải cảnh giác cao độ nếu không muốn phải nhận thất bại ngay sân nhà.

“Ba đối thủ này không phải là những kẻ yếu đuối; họ có phong cách hoàn toàn khác nhau và đều là những mối đe doạ với U19 Trung Quốc.

Đội tuyển trẻ Hàn Quốc sở hữu một hệ thống bài bản với nhịp độ tấn công và phòng thủ nhanh cùng kỷ luật toàn diện cực kỳ mạnh mẽ, trở thành hình mẫu cho công tác đào tạo trẻ ở châu Á.

Điểm mạnh chính của đội tuyển U19 Việt Nam là khả năng chuyền bóng sệt và di chuyển khéo léo, những pha phối hợp ngắn gọn mượt mà, và khả năng xuyên phá hàng phòng ngự bằng kỹ thuật kiểm soát bóng bền bỉ.

Các cầu thủ Tajikistan có thể lực tốt, thi đấu quyết liệt trong các pha tranh chấp bóng và phòng ngự chắc chắn, điều này giúp họ đặc biệt giỏi trong tấn công” – 163 nhận định.

Năm ngoái, Trung Quốc cũng tổ chức Panda Cup dành cho lứa U22, và U22 Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0.

Trang 163 đánh giá thêm: “Danh sách khách mời đã cho thấy ý định của ban tổ chức: không phải tìm đối thủ mạnh nhất, mà là đối thủ có lối chơi đa dạng nhất. Hàn Quốc có khả năng pressing và chuyển đổi trạng thái nhanh, trong khi đó, U18 Việt Nam lại sở hữu nền tảng kỹ thuật và khả năng chuyền bóng tầm gần”.

Trang 163 còn nhắc lại giải Panda Cup năm ngoái, khi đội U22 Trung Quốc để thua U22 Việt Nam 0-1 ngay trên sân nhà:

“Tại Panda Cup 2025, HLV trưởng Antonio đã sử dụng sơ đồ 5-3-2 – một biện pháp tạm thời do thiếu hụt nhân sự hơn là một lựa chọn chiến thuật.

Kết quả đã nói lên tất cả: thua 0-1 trước U22 Việt Nam, thắng 2-0 trước Hàn Quốc và hòa 0-0 với Uzbekistan, kết thúc ở vị trí á quân với một chiến thắng, một trận hòa và một trận thua trong ba trận đấu. Những điểm yếu bộc lộ trong trận đấu đầu tiên: tổ chức tuyến giữa kém, thiếu tốc độ trong các pha phản công và chiến thuật đá phạt đơn điệu, đã gần như được khắc phục hoàn toàn trong trận đấu thứ hai với Hàn Quốc, với việc Baihelamu lập cú đúp, toàn đội trông như đã lột xác”.

Đội U22 Trung Quốc thua Việt Nam ở giải Panda Cup năm ngoái.

Được biết, ban đầu Panda Cup 2026 dự kiến gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và UAE. Tuy nhiên, do UAE rút lui nên LĐBĐ Trung Quốc đã mời Tajikistan thay thế.

Giải đấu diễn ra tại sân vận động thuộc Trung tâm thể thao Song Lưu, Thành Đô, từ ngày 11 đến 17/11. Bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi đội có ba trận. U19 Việt Nam mở màn bằng cuộc chạm trán chủ nhà Trung Quốc lúc 18h35 ngày 11/11.

Ở lượt trận tiếp theo, U19 Việt Nam gặp U19 Hàn Quốc lúc 14h30 ngày 14/11. Trận đấu cuối cùng là cuộc so tài với U19 Tajikistan lúc 14h30 ngày 17/11.