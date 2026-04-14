Tuyển thủ Vũ Văn Thanh cầu hôn bạn gái "trâm anh thế phiệt" trong khung cảnh lãng mạn như ngôn tình

Tối 14/4, nhân dịp sinh nhật tuổi 30, tuyển thủ Vũ Văn Thanh gây sốt cõi mạng khi đăng tải loạt ảnh cực phẩm ghi lại khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời. Không còn là một "chiến binh" lừng lững, gai góc trên sân cỏ, Văn Thanh hóa thân thành chàng trai lịch lãm, quỳ gối trao nhẫn cầu hôn cho bạn gái Trần Bích Hạnh trong không gian không thể lãng mạn hơn.

Khung cảnh cầu hôn "đậm mùi tiền" và đầy chất thơ

Nhìn vào loạt ảnh, netizen chỉ biết xuýt xoa trước sự đầu tư của nam cầu thủ dành cho bạn gái. Buổi lễ cầu hôn được diễn ra riêng tư trên một bãi biển biệt lập với không gian lung linh. Một chiếc lều trắng được trang hoàng bằng ánh đèn vàng ấm áp nằm trong một hình trái tim khổng lồ, xung quanh là nến và hoa hồng đỏ rực rỡ trải dọc lối đi. Ngay khoảnh khắc cô nàng gật đầu, pháo hoa đã được bắn rực rỡ trên bầu trời đêm, tạo nên một khung cảnh visual đỉnh cao không khác gì những thước phim điện ảnh.

Hình ảnh Văn Thanh quỳ gối, nâng bàn tay bạn gái và trao nụ hôn nồng thắm khiến hội chị em chỉ biết thả tim rần rần vì quá đỗi ngọt ngào.

Văn Thanh cầu hôn thành công bạn gái Trần Bích Hạnh

Cả hai ôm nhau trong khoảnh khắc lãng mạn với nến, hoa và pháo hoa rực rỡ

Văn Thanh quỳ gối cầu hôn bạn gái xinh đẹp

Lời nhắn nhủ "thề non hẹn biển" của chàng hậu vệ tài hoa

Đi kèm với những hình ảnh lung linh là dòng trạng thái đầy trách nhiệm và tình cảm của Vũ Văn Thanh dành cho vợ sắp cưới: "Tuổi mới với vai trò mới, trách nhiệm mới. Em chính là món quà quý giá nhất từ trước tới nay. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được ở bên, chăm sóc và đồng hành cùng em suốt phần đời còn lại".

Dòng chia sẻ này không chỉ là lời công khai tình cảm mà còn là lời hứa về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Vai trò "mới" mà Văn Thanh nhắc tới chắc chắn chính là vị trí người chồng, người trụ cột gia đình trong tương lai gần.

Văn Thanh bảnh bao ngày cầu hôn

Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh hẹn hò kín tiếng trong 2 năm, sau đó mới công khai mối quan hệ vào sinh nhật của Văn Thanh năm ngoái. Sau 3 năm yêu đương, cả hai cuối cùng cũng có "happy ending' cho riêng mình, nối tiếp chuỗi đám cưới cổ tích rộn ràng của dàn sao U23 Thường Châu năm nào như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh...

Bích Hạnh được nhận xét là cô gái xinh đẹp, có gu thời trang ấn tượng, còn từng gây sốt với hành trình "lột xác" ngoạn mục trong phòng gym. Ngoài ra, xuất thân của cô nàng cũng "không phải dạng vừa" giữa dàn WAGs Việt hiện tại.

Dưới bài đăng, dàn sao tuyển Việt Nam cũng nhanh chóng vào "đòi cỗ": "Chúc mừng người anh nhé, cuối cùng cũng chịu chốt đơn rồi!", Quá tuyệt vời Thanh ơi, chuẩn bị sắm vest đi ăn cưới thôi anh em!", "Đẹp đôi quá, lãng mạn quá, chúc mừng hai bạn"...

Hiện tại, thông tin về đám cưới của cặp đôi vẫn đang là dấu hỏi lớn, nhưng với màn cầu hôn hoành tráng thế này, chắc chắn một "đám cưới cổ tích" của làng bóng đá Việt sẽ sớm được diễn ra.