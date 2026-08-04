Tuyển thủ Việt Nam vào viện sau trận thắng Indonesia, VFF thông báo tình hình chấn thương

Ngay sau đấu, đội ngũ y tế của tuyển Việt Nam đã đưa cầu thủ này vào bệnh viện.

“Sau trận thắng 3-0 trước Indonesia, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã được đội ngũ y tế đội tuyển đưa tới bệnh viện để khâu vết rách ở vùng chân mày. Chấn thương được đánh giá không nghiêm trọng, việc khâu lại sẽ giúp quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn”, VFF cung cấp thông tin.

Việt Anh chảy nhiều máu sau một pha va chạm.

Sau đó, trung vệ này được băng bó và tiếp tục thi đấu.

Việt Anh gặp va chạm mạnh ở phút 27 trong tình huống tranh chấp bóng bổng với tiền đạo Mitchell Baker của Indonesia. Nỗ lực phá bóng khiến vùng mắt của trung vệ này đập thẳng vào đỉnh đầu tiền đạo đối phương. Phía bên ngoài sân, HLV Kim Sang-sik tỏ ra vô cùng lo lắng khi thấy học trò đổ máu.

Dù vùng chân mày bị rách và chảy nhiều máu, trung vệ sinh năm 1999 vẫn trở lại sân sau khi được băng bó, tiếp tục màn trình diễn ấn tượng và góp phần cùng đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới.

Bùi Hoàng Việt Anh thi đấu đến phút 80 rồi rời sân, nhường chỗ cho Đoàn Văn Hậu. Những nỗ lực của cầu thủ này giúp tuyển Việt Nam có thắng lợi 3-0 ngay trên đất Indonesia, trong đó việc phong tỏa chặt ngòi nổ cao 1m96 Mitchell Baker được người hâm mộ đánh giá cao.

Nhiều khả năng, Việt Anh sẽ được HLV Kim Sang-sik cho nghỉ ngơi ở trận gặp Campuchia vào ngày 7/8 tới. Với 7 điểm sau 3 trận, tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A và đã chạm một tay vào tấm vé chơi vòng bán kết.