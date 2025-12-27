Tuyển thủ Việt Nam dùng từ “bất công” sau khi trượt Quả bóng vàng

Trong buổi lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 vào tối qua, tiền vệ của tuyển nữ quốc gia và tuyển futsal – Trần Thị Thuỳ Trang, chỉ được trao Quả bóng đồng. Trong khi đó, danh hiệu Quả bóng vàng nữ thuộc về Bích Thuỳ còn Quả bóng bạc thuộc về Phạm Hải Yến.

Đáng lưu ý, chỉ ít phút sau khi buổi gala kết thúc, Trần Thị Thùy Trang bất ngờ lên mạng xã hội để đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý. Cô đăng một số bức ảnh tổng hợp các danh hiệu cá nhân trong năm kèm theo thông điệp: “1 năm cố gắng và nỗ lực đổi lấy... sự bất công. Cảm ơn vì tất cả".

Bài đăng của Thuỳ Trang đã thu hút sự quan tâm lớn, được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi ngay sau đó. Một số ý kiến từ cư dân mạng cho rằng có thể Thuỳ Trang thất vọng về kết quả của buổi lễ trao giải Quả bóng vàng năm nay.

Dòng trạng thái gây tranh cãi của Thuỳ Trang sau lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Hiện tại, dòng trạng thái kể trên đã không còn trên trang cá nhân của Thuỳ Trang. Sáng 27/12, nữ tuyển thủ sinh năm 1988 đăng thông điệp khác với nội dung: “Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban tổ chức giải, Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, đồng đội, gia đình và tất cả những người đã luôn dõi theo, yêu thương và dành cho mình sự tin tưởng, ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Mỗi lá phiếu, mỗi lời động viên đều là một sự ghi nhận đáng trân trọng. Một năm 2025 đáng nhớ của Trang khép lại, thật vinh dự khi Trang có cho mình thêm những cột mốc lịch sử cho CLB TP.HCM và đội tuyển Futsal nữ Việt Nam. Trang nhận ra còn nhiều điều mình cần phải học hỏi và lấy những thử thách làm động lực để mình cố gắng, hoàn thiện bản thân nhiều hơn trong tương lai.

Nhân dịp này, Trang xin được chuyển toàn bộ số tiền thưởng nhận được sau khi đạt danh hiệu Quả Bóng Đồng 2025 đến Mặt trận Tổ quốc, và chút tấm lòng nhỏ cho chương trình áo ấm tình thương như một sự sẻ chia nhỏ bé và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Trang tin rằng sự yêu thương và đồng hành của mọi người chính là phần thưởng lớn nhất trên hành trình này. Trân trọng”.

Nhìn lại năm 2025, Thùy Trang đã có một mùa giải rất thành công. Cô không chỉ góp công lớn giúp đội nhà lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ quốc gia, mà còn thâu tóm danh hiệu cá nhân "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Chưa dừng lại ở đó, Thùy Trang còn giành được danh hiệu Vua phá lưới tại Cúp quốc gia và cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 33.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng việc ban tổ chức trao quả bóng vàng nữ cho Bích Thuỳ, cũng là hoàn toàn xứng đáng.