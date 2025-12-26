Đình Bắc đoạt liền 2 giải, nhưng Hoàng Đức mới giành Quả bóng vàng 2025

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã tạo nên bất ngờ tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 khi vượt qua Nguyễn Đình Bắc để giành danh hiệu cao quý nhất, qua đó hoàn tất cú hat-trick Quả bóng vàng Việt Nam trong sự nghiệp.

Theo kết quả công bố từ Ban tổ chức, Quả bóng vàng 2025 thuộc về Hoàng Đức. Đình Bắc xếp thứ hai với Quả bóng bạc, trong khi Quả bóng đồng được trao cho Quang Hải.

Như vậy, Hoàng Đức đã lần thứ ba trong sự nghiệp sở hữu danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam. Trước đó, anh từng đoạt Quả bóng vàng Việt Nam các năm 2021 và 2023.

Với Nguyễn Đình Bắc, bên cạnh danh hiệu Quả bóng bạc thì anh cũng nhận thêm danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Việc Hoàng Đức vượt qua Đình Bắc để nhận Quả bóng vàng có thể sẽ gây ra tranh cãi. Trong phần lớn thời gian của năm 2025, Hoàng Đức chỉ thi đấu tại giải hạng Nhất, môi trường được đánh giá có chất lượng chuyên môn thấp hơn V.League. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Hoàng Đức cũng chỉ khoác áo đội tuyển chạm trán các đối thủ bị đánh giá khá yếu như Nepal hay Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 (trong khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup hồi đầu tháng 1 năm 2025 nhưng thành tích được tính vào năm 2024).

Dù vậy, kinh nghiệm và vai trò thủ lĩnh nơi tuyến giữa vẫn giúp Hoàng Đức nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và các nhà báo bầu chọn.

Các giải thưởng tại Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Giải thưởng bóng đá nam: Quả bóng Vàng: Hoàng Đức Quả bóng Bạc: Đình Bắc Quả bóng Đồng: Quang Hải Giải thưởng bóng đá nữ: Quả bóng Vàng: Bích Thùy Quả bóng Bạc: Phạm Hải Yến Quả bóng Đồng: Trần Thị Thùy Trang Giải thưởng futsal Quả bóng Vàng: Châu Đoàn Phát Quả bóng Bạc: Từ Minh Quang Quả bóng Đồng: Nguyễn Đa Hải Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất: Nguyễn Đình Bắc (CAHN, 72 điểm) Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất: Lưu Hoàng Vân (U19 Phong Phú Hà Nam, 68 điểm) Cầu thủ được yêu thích nhất: Hoàng Đức (CLB Ninh Bình) Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất: Alan Grafite (CAHN) Cầu thủ cống hiến: Tuyết Dung



