Tuyển thủ Văn Thanh và vợ tiểu thư "trâm anh thế phiệt" đầu tư 8 bộ ảnh cưới gây choáng

Trong làng bóng đá Việt Nam, hậu vệ Vũ Văn Thanh luôn được biết đến là một cầu thủ có lối sống khá khép kín, ít khi chia sẻ chuyện đời tư lên MXH. Và vợ mới cưới của anh - nàng WAG Trần Bích Hạnh cũng thuộc tuýp khá lười chụp ảnh. Mới đây, cả hai khiến người hâm mộ "ngã ngửa" khi tiết lộ đã chụp tới 8 bộ ảnh cưới để đánh dấu mốc trọng đại của cuộc đời, với phương châm ít khi chụp hình nhưng một khi đã chụp là "chơi lớn" hẳn.

Văn Thanh và vợ mới cưới Trần Bích Hạnh gây choáng khi khoe đã chụp 8 bộ ảnh cưới

Sự đối lập hài giữa khoảnh khắc đời thực và lúc lên đồ chụp ảnh cưới của cặp đôi khiến netizen bàn luận rôm rả. Ở những khoảnh khắc đời thường, chàng cầu thủ sinh năm 1996 xuất hiện với chiếc áo đấu giản dị, gương mặt ngập tràn vẻ nuông chiều khi cùng vợ quay video đu trend. Nàng tiểu thư thành Nam Trần Bích Hạnh khoe nhan sắc xinh đẹp, nũng nịu tựa vai người thương. Còn khi chuyển sang phân cảnh thử váy cưới, cô dâu diện chiếc váy trắng bồng bềnh, thướt tha bước đi trên bờ biển lộng gió, như bước ra từ thước phim điện ảnh gây chú ý.

Con số 8 bộ ảnh cưới không chỉ là để thỏa mãn sở thích của cô dâu, mà còn là cách cặp đôi bù đắp lại khoảng thời gian dài "lười" chụp ảnh cùng nhau. Từ phong cách hoàng gia sang trọng, hiện đại tối giản, đến lãng mạn trên bãi biển hay cổ điển ở Huế... Mỗi bộ ảnh đều được lên ý tưởng tỉ mỉ, tương xứng với đẳng cấp và gia thế của cả hai. Sự đầu tư hoành tráng này cho thấy Văn Thanh cực kỳ cưng chiều và trân trọng bà xã của mình, sẵn sàng đầu tư để vợ có được những ký ức trọn vẹn nhất.

Mở màn cho chuỗi siêu phẩm ảnh cưới chính là concept mang đậm hơi thở truyền thống được thực hiện tại không gian cổ kính của Cố đô Huế. Giữa nét thăng trầm của cung điện vàng son, Văn Thanh và vị hôn thê hóa thân thành những nam thanh nữ tú thanh lịch trong tà áo dài ngũ thân cách tân. Điểm nhấn của khung hình chính là khoảnh khắc cô dâu e ấp tựa đầu vào vai chàng cầu thủ, trên tay cầm nhành hoa sen đá đầy thanh lịch. Sự kết hợp giữa nét tôn nghiêm của di sản và sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa đã tạo nên một bức tranh cưới vừa trang nhã, vừa có chiều sâu nghệ thuật.