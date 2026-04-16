Tuyển thủ quốc gia lộ ảnh vụng trộm với Hoa hậu, "chính thất" cay đắng đăng tâm thư: "Tôi yêu sự sai lầm nên giờ chỉ biết im lặng"

Theo tờ Sina, nếu phải nhắc đến scandal ngoại tình tai tiếng nhất trong lịch sử giới Hoa hậu Trung Quốc, cái tên Triệu Nhã Kỳ luôn đứng đầu danh sách. Năm 2016, showbiz Hoa ngữ rúng động khi loạt ảnh và clip thân mật giữa Triệu Nhã Kỳ và Lin Dan - vận động viên cầu lông vĩ đại nhất mọi thời đại - bị tung ra ánh sáng. Những khoảnh khắc trong khách sạn đã thổi bay hình tượng của cả hai chỉ sau một đêm.

Bê bối tình ái làm chao đảo giới giải trí - thể thao Trung Quốc

Tháng 11/2016, dư luận Trung Quốc rúng động khi video Lin Dan có cử chỉ thân mật, âu yếm "nóng bỏng mắt" một cô gái lạ trong khách sạn, bất ngờ xuất hiện trên trang nhất của hàng loạt tờ báo lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, cư dân mạng đã tìm ra danh tính mỹ nhân cặp bồ với tay vợt cầu lông huyền thoại. Đó chính Triệu Nhã Kỳ - Hoa hậu Du lịch Trung Quốc năm 2009, từng tham gia diễn xuất trong các phim Bách Hợp, Không Phải Không Muốn Kết Hôn, 10 Năm Yêu Em, Đơn Thân Nam Nữ, Đao Chi Đội, Nam Nhân Chế Tạo …

Hình ảnh ngoại tình của Lin Dan gây chấn động dư luận Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Nhân vật nữ vụng trộm với tay vợt cầu lông huyền thoại xứ tỷ dân chính là Hoa hậu Triệu Nhã Kỳ. Ảnh: Sohu.

Nhưng cú sốc không dừng lại ở đó. Theo tiết lộ từ giới săn ảnh, mối quan hệ vụng trộm giữa Lin Dan và Triệu Nhã Kỳ bắt đầu từ tháng 9/2015. Thời điểm này, Tạ Hạnh Phương - vợ Lin Dan - đang mang thai con đầu lòng.

Theo tờ Sina, chính một người thân cận với Lin Dan đã tiết lộ vụ ngoại tình này với báo giới, mở đường cho cánh paparazzi bám đuôi theo 2 nhân vật chính suốt nhiều tháng trời. Tuy nhiên, Lin Dan và Triệu Nhã Kỳ rất cẩn trọng. Họ thường xuyên người trước, kẻ sau ra vào 1 khách sạn để tránh bị phát giác mối quan hệ. Phải đến tháng 11/2016, cánh săn ảnh mới tóm được khoảnh khắc tình tứ "định mệnh" giữa Lin Dan và Triệu Nhã Kỳ. Cả 2 hẹn gặp nhau sau khi vợ tay vợt cầu lông Trung Quốc mới sinh em bé được vài ngày.

Lin Dan cặp kè với Triệu Nhã Kỳ trong thời gian vợ mang thai con đầu lòng. Ảnh: Sina.

Sau khi bê bối ngoại tình vỡ lở, Lin Dan và Triệu Nhã Kỳ hứng trọn cơn thịnh nộ của cộng đồng mạng. Tay vợt cầu lông số 1 Trung Quốc khi đó bị chỉ trích thậm tệ vì trắng trợn phản bội vợ, cũng như lừa dối cả người hâm mộ với hình ảnh người chung chung thủy giả tạo. Lin Dan hẹn hò Tạ Hạnh Phương vào năm 2013, kết hôn năm 2010. Anh từng thể hiện tình cảm với vợ bằng cách xăm tên cô dưới cánh tay phải.

Trước cơn bão bị lên án dữ dội, Lin Dan lên tiếng thừa nhận hành vi ngoại tình với Hoa hậu và công khai xin lỗi bà xã lẫn công chúng: "Là một người đàn ông, tôi sẽ biện giải bất kỳ điều gì để bào chữa cho lỗi lầm của mình. Tôi đã làm tổn thương gia đình mình và giờ phút này tôi gửi lời xin lỗi đến những người thân của tôi".

Về phía Triệu Nhã Kỳ, cô cũng tổ chức họp báo, khóc lóc nhận lỗi trước công chúng: "Tôi xin lỗi tất cả mọi người, tôi xin nhận hết sự chỉ trích từ dư luận. Tôi xin lỗi khi hành động của mình ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Tôi không nhận chu cấp từ anh ấy cũng như mượn scandal này để gây chú ý. Chính hiện tại tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Tôi cảm tưởng bản thân không thể gượng dậy".

Triệu Nhã Kỳ nhận lỗi, khóc xin được tha thứ trong buổi họp báo sau vụ lộ clip ngoại tình với Lin Dan. Ảnh: Sina.

Cuộc sống của 3 nhân vật chính hậu sóng gió

Sau khi bê bối đời tư bị vạch trần, Lin Dan chia tay Triệu Nhã Kỳ để quay về bên vợ con. Tạ Hạnh Phương - vợ tay vượt cầu lông thuộc tuyển quốc gia Trung Quốc - cũng cay đắng đăng tâm thư mong công chúng cho Lin Dan cơ hội thay đổi: "Chúng tôi là người một nhà. Vì vậy, tôi vẫn sẽ can đảm đứng bên người đàn ông đó. Người đàn ông biết sai, sẽ biết sửa. Tôi yêu sự sai lầm nên giờ chỉ biết im lặng. Xin khán giả dừng chỉ trích và cho chồng tôi cơ hội sửa chữa lỗi lầm".

Theo tờ Sina, Hoa hậu Triệu Nhã Kỳ chỉ là một trong số các cô gái từng qua lại với Lin Dan. Trong lúc mang thai, Tạ Hạnh Phương cũng biết rõ chuyện chồng ra ngoài vụng trộm, nhưng nhắm mắt cho qua.

Sau khi vụ ngoại tình bị phanh phui, Lin Dan ruồng bỏ Hoa hậu, quay về với vợ con. Tạ Hạnh Phương cũng lựa chọn tha thứ cho chồng. Ảnh: Sohu.

Nếu như Lin Dan chỉ sụp đổ danh tiếng, Triệu Nhã Kỳ lại lâm cảnh thê thảm hơn người tình 1 thời rất nhiều. Vì tai tiếng "giật chồng người", cô bị cắt sạch hợp đồng quảng cáo lẫn dự án phim ảnh. Hình ảnh của Nhã Kỳ cũng bị xóa sổ trên các phương tiện truyền thông. Do làn sóng tẩy chay quá dữ dội, Triệu Nhã Kỳ phải ở ẩn 1 thời gian dài. "Tai tiếng ngoại tình khiến tôi và gia đình bị chửi rủa, không dám bước chân ra đường" , nàng hậu chia sẻ.

10 năm trôi qua, Triệu Nhã Kỳ vẫn là cái gai trong mắt công chúng. Đến hiện tại, mỗi lần cập nhật cuộc sống trên MXH Weibo, cô vẫn bị netizen lao vào công kích là "hồ ly tinh", "tiểu tam trơ trẽn nhất Cbiz", "Hoa hậu giật chồng". Theo các nguồn tin, vụ scandal với Lin Dan khiến Triệu Nhã Kỳ luôn sống trong cảm giác xấu hổ, ê chề. Do không còn chỗ đứng trong showbiz, những năm qua, người đẹp này đi dạy yoga, làm MC sự kiện bình dân và thi thoảng làm giám khảo cho các thi sắc đẹp nhỏ lẻ để kiếm thu nhập.

Triệu Nhã Kỳ mất sạch danh tiếng, sự nghiệp và bị đuổi khỏi showbiz sau khi dính tai tiếng giật chồng. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu