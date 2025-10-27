Tuyển thủ 4 lần giành HCV SEA Games bất ngờ rút khỏi đội Thái Lan

Pornpawee Chochuwong, tay vợt đơn nữ đang đứng thứ 6 thế giới, đã bất ngờ rút lui khỏi danh sách đoàn thể thao Thái Lan dự SEA Games 33. VĐV từng giành 4 HCV SEA Games (1 đơn nữ, 3 đồng đội nữ) tuyên bố:

“Tôi cảm thấy mình đã bị đối xử bất công. Với việc gửi đơn xin rút lui khỏi danh sách dự SEA Games, tôi muốn có sự thay đổi. Nếu bộ môn cầu lông của chúng ta cứ tiếp tục như hiện nay, các thế hệ VĐV tương lai chắc chắn sẽ không thể phát triển ổn định”.

Tay vợt Pornpawee Chochuwong

Nguyên nhân của quyết định trên đến từ vụ việc các VĐV cầu lông Thái Lan bị trừ tiền hỗ trợ tập luyện tại SEA Games 33. 3 VĐV đang thuộc tốp đầu thế giới là Ratchanok Intanon (hạng 9 đơn nữ), Chochuwong (hạng 6 đơn nữ) và Kunlavut Vitidsarn (hạng 2 đơn nam) đều chịu ảnh hưởng. Được biết, số tiền hỗ trợ giảm chóng mặt xuống còn 6000 baht/người mỗi tháng (tương đương khoảng 4,8 triệu đồng/người mỗi tháng).

Phía Hiệp hội cầu lông Thái Lan cho biết đã liên hệ với Pornpawee Chochuwong nhằm tìm phương án giải quyết. Mọi việc sẽ phải được tiến hành gấp rút bởi SEA Games 33 chỉ còn hơn 1 tháng nữa là khai mạc.

Cầu lông là một trong những bộ môn được kỳ vọng đem về nhiều HCV cho chủ nhà Thái Lan tại SEA Games 33. Trong 4 kỳ SEA Games gần nhất, cầu lông đã đóng góp tổng cộng 11 HCV cho đoàn thể thao xứ Chùa Vàng.