Theo thông tin mới được công bố, FIFA sẽ cho ra đời FIFA ASEAN Cup trong thời gian tới. Đây là giải đấu quy tụ 11 đội tuyển thuộc liên đoàn thành viên FIFA khu vực Đông Nam Á.

Quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia Yusoff Mahadi đã có những chia sẻ đầu tiên về FIFA ASEAN Cup: “Chúng tôi hy vọng việc tổ chức FIFA ASEAN Cup có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá ASEAN. Chúng tôi tin rằng với sự ủng hộ mạnh mẽ của tất cả các quốc gia thành viên cũng như FIFA, FIFA ASEAN Cup sẽ là biểu tượng cho sự trỗi dậy của bóng đá ASEAN trên trường quốc tế”.

Quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia Yusoff Mahadi

Thời điểm hiện tại, FIFA ASEAN Cup vẫn đang trong quá trình thảo luận và xây dựng phương án phù hợp. Dù vậy, ông Yusoff Mahadi tiết lộ: “Chất lượng của giải đấu khu vực Đông Nam Á sẽ được cải thiện bởi FIFA ASEAN Cup được tổ chức theo lịch thi đấu của FIFA”.

Việc tổ chức theo lịch trình FIFA Days nếu được áp dụng sẽ là một bước ngoặt lịch sử của giải đấu khu vực Đông Nam Á. Trước đây, AFF Cup thường diễn ra vào giai đoạn cuối năm và không trùng với lịch thi đấu quốc tế chính thức. Điều này khiến cho một số đội tuyển không thể triệu tập đội hình mạnh nhất.

Ví dụ điển hình có thể kể đến đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2024. Đội bóng xứ Vạn đảo không thể điền tên vào danh sách những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu và chỉ sử dụng đội hình với nòng cốt là lực lượng U23.

Đội tuyển Indonesia mang tới AFF Cup 2024 đội hình không phải mạnh nhất

Nếu giải đấu diễn ra vào FIFA Days, các đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia và cả Philippines sẽ mang một diện mạo rất khác so với AFF Cup theo lịch trình truyền thống. Đó là một thách thực sự dành cho đội tuyển Việt Nam.

4 lần gần nhất chạm trán những đối thủ thuộc tốp đầu khu vực Đông Nam Á tại lịch thi đấu FIFA Days, tuyển Việt Nam thua 3 (thua Malaysia 0-4, thua Thái Lan 1-2, thua Indonesia 0-3) và chỉ thắng 1 (thắng Philippines 3-2).