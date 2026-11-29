Tuyển Thái Lan đã phải hứng chịu thất bại toàn diện sau khi chủ nhà Trung Quốc tung ra tới 36 cú dứt điểm.

Đội tuyển nữ Thái Lan khởi đầu không thuận lợi tại giải giao hữu quốc tế CFA International “A” Women’s Football Tournament 2026 khi để thua chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 0-3, trong trận đấu diễn ra ngày 28/11.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, trận đấu diễn ra tại Trung tâm Thể thao Yongchuan, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc). Trước giờ bóng lăn, tuyển nữ Thái Lan đứng thứ 50 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Trung Quốc xếp thứ 18 thế giới.

Những thống kê đã cho thấy sự áp đảo của tuyển nữ Trung Quốc. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 72%, tung ra tới 36 pha dứt điểm trong suốt trận đấu với 8 lần trúng đích, trong khi đại diện của khu vực Đông Nam Á chỉ sút 4 lần, tất cả đều không trúng đích.

Ở trận đấu này, HLV Netipong Srithong-in sử dụng Thanikan Dangda trong vai trò đội trưởng, thi đấu ở khu vực giữa sân và hỗ trợ cho các cầu thủ tấn công như Jiraporn Mongkondee, Kanyanat Chetthabutr, Alisa Rakphinit và Wiranya Kaewkansikam.

Bị đánh giá thấp hơn, tuyển nữ Thái Lan chỉ có thể tạo ra được vài cơ hội. Phút 35, Wiranya Kaewkansikam có pha đi bóng trước khi tung cú sút chân phải, nhưng bóng đi chệch khung thành.

Tuyển nữ Thái Lan lép vế hoàn toàn trước Trung Quốc.

Tuy nhiên, tuyển nữ Trung Quốc mới là đội tạo ra khác biệt dựa vào đẳng cấp vượt trội. Phút 43, từ một tình huống đá phạt trực tiếp, Wang Shuang tung cú sút chân trái trước vòng cấm. Bóng chạm hàng rào đổi hướng khiến thủ môn Thái Lan không thể cản phá, giúp đội chủ nhà dẫn trước 1-0.

Ngay đầu hiệp hai, chủ nhà Trung Quốc tiếp tục trừng phạt đối thủ bằng một tình huống cố định. Phút 47, Wang Shuang thực hiện cú sút phạt bằng chân phải, bóng một lần nữa chạm cầu thủ Thái Lan đổi hướng đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Đội khách nỗ lực tìm bàn rút ngắn cách biệt. Phút 62, cầu thủ vào sân thay người Pichayathida Manowang có đường chọc khe thuận lợi cho Kanyanat Chetthabutr. Tuy nhiên, cú dứt điểm bằng chân phải của tiền đạo Thái Lan lại đi đúng vị trí thủ môn Liu Chen đã chọn.

Đến phút 74, tuyển nữ Trung Quốc ấn định chiến thắng 3-0. Sau đường tạt bóng của Sao Jichin, Huo Yishen bật cao đánh đầu, đánh bại thủ môn Panita Promrat.

Tỷ số chung cuộc.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong thời gian còn lại. Thất bại 0-3 khiến tuyển nữ Thái Lan phải nhận kết quả không như mong đợi trong ngày mở màn giải đấu, trong khi Trung Quốc có màn khởi đầu thuận lợi trên sân nhà.

Theo lịch thi đấu, Thái Lan sẽ gặp Malawi ở lượt trận tiếp theo vào ngày 1/12, lúc 14h00 (giờ Việt Nam). Đây là cơ hội để thầy trò HLV Netipong tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu giao hữu quốc tế này.

Đáng chú ý, năm 2027 sẽ chứng kiến tuyển nữ Thái Lan và Việt Nam có cơ hội tái ngộ ở một số đấu trường quan trọng. Theo kế hoạch được công bố, ASEAN Women’s MSIG Cup 2027 (giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á) sẽ là một trong những sân chơi lớn của bóng đá nữ khu vực. Đây cũng là giải đấu mà hai đội có thể cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch. Bên cạnh đó, SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia trong năm 2027 cũng là mục tiêu quan trọng của cả hai nền bóng đá.

Với tuyển nữ Thái Lan, những giải đấu này sẽ là cơ hội để tìm lại vị thế sau khi bóng đá nữ Việt Nam liên tục duy trì vị trí dẫn đầu Đông Nam Á. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2026, tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 37 thế giới, trên Thái Lan 13 bậc.