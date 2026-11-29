Vòng bảng U17 World Cup 2026 đã khép lại với 7 đại diện châu Á giành quyền vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, không phải đội bóng nào cũng có nhiều hy vọng tiến sâu, bởi phần lớn đều phải chạm trán những đối thủ rất mạnh ngay ở vòng 1/16.

7 “anh hào” châu Á mơ chinh phục World Cup

Theo danh sách được xác định sau khi vòng bảng kết thúc, châu Á có 7 đội góp mặt ở vòng 32 đội gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc, Uzbekistan và Tajikistan.

Đây là kết quả tương đối tốt với khu vực châu Á, khi cả châu lục chỉ có hai đại diện phải dừng bước sớm là U17 Việt Nam và chủ nhà Qatar. Đáng tiếc, ngay ở vòng knock-out đầu tiên, bóng đá châu Á chắc chắn mất ít nhất một đội khi Hàn Quốc phải đối đầu Nhật Bản.

Trong số 7 đại diện, Hàn Quốc là đội để lại ấn tượng tốt nhất ở vòng bảng. Đội bóng trẻ xứ kim chi toàn thắng cả ba trận, ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Tuy nhiên, thử thách tiếp theo của họ lại là Nhật Bản, đội bóng vừa tạo nên màn trở lại ấn tượng bằng chiến thắng 7-0 trước Honduras.

Hàn Quốc là đại diện châu Á chơi ấn tượng nhất ở vòng bảng.

Nhật Bản chỉ giành được 3 điểm sau vòng bảng, nhưng vẫn lọt vào nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Trận đấu giữa hai đại diện Đông Á vì thế rất đáng chờ đợi, bởi đây không đơn thuần là cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng 16 đội mà còn là màn khẳng định vị thế của bóng đá trẻ khu vực.

5 đại diện châu Á đối diện nguy cơ bị loại

Trong 5 đội châu Á còn lại, Tajikistan có lẽ là một trong những trường hợp đáng lo ngại nhất. Đội bóng Trung Á sẽ chạm trán U17 Italia, nhà vô địch U17 châu Âu. Tajikistan từng gây ấn tượng khi đánh bại Cuba 5-3, nhưng sau đó để thua Croatia 0-4 và chỉ hòa Senegal 1-1. Những kết quả ấy cho thấy đội bóng này vẫn gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu các đối thủ có thể chất và tổ chức tốt.

Saudi Arabia cũng đứng trước thử thách lớn khi gặp Bỉ. Đại diện Tây Á từng đánh bại Pháp và Haiti ở vòng bảng, nhưng lại để thua Uruguay trong trận ra quân. Trong khi đó, Bỉ dù thất bại trước Mali vẫn cho thấy sức mạnh đáng gờm khi thắng New Zealand 6-0. Đây sẽ là trận đấu không dễ dàng cho Saudi Arabia.

Một đại diện khác có nguy cơ dừng bước là Uzbekistan. Đội bóng Trung Á sẽ phải đối đầu Tây Ban Nha, một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tây Ban Nha từng thắng Fiji tới 15-0, sau đó đánh bại Morocco 2-0. Uzbekistan có khả năng tấn công khá tốt, từng thắng Jamaica 6-2, nhưng đã thua Bờ Biển Ngà và Italia. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự, họ rất dễ trở thành nạn nhân tiếp theo của sức mạnh bóng đá trẻ Tây Ban Nha.

Trung Quốc là một trong số những đại diện châu Á dễ bị loại ở vòng 32 đội.

Trung Quốc cũng không có một trận đấu dễ dàng khi phải gặp Serbia. Đội bóng Đông Á đã giành vé đi tiếp nhờ chiến thắng 8-0 trước Fiji, nhưng trước đó chỉ hòa Morocco 2-2 và thua Tây Ban Nha 0-5. Serbia lại là đội bóng có lối chơi rất khó chịu, từng đánh bại Nhật Bản và Colombia ở vòng bảng. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng tiến sâu của Trung Quốc.

Trường hợp cuối cùng là Australia. Đội bóng xứ chuột túi sẽ chạm trán Senegal, đối thủ từng gây tiếng vang khi thắng Cuba 9-0. Australia có thành tích vòng bảng khá ổn định, với chiến thắng trước Argentina và hai trận hòa Đan Mạch, Mozambique. Dù vậy, Senegal sở hữu sức mạnh thể chất và khả năng tấn công rất đáng nể. Nếu không duy trì được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, Australia hoàn toàn có thể phải dừng cuộc chơi.

Cặp đấu giữa Hàn Quốc và Nhật Bản cũng rất khác chú ý. Dù đội nào bị loại thì đó cũng là điều đáng tiếc với bóng đá trẻ ở châu Á.

Theo lịch thi đấu, vòng 32 đội U17 World Cup 2026 diễn ra trong hai ngày 30/11 và 1/12. Với tương quan đối thủ hiện tại, Tajikistan, Saudi Arabia, Uzbekistan, Trung Quốc và Australia đều có nguy cơ bị loại. Nếu kịch bản này xảy ra, châu Á có thể chỉ còn rất ít đại diện góp mặt ở vòng 16 đội.