U17 Thái Lan và Malaysia đều không thể giành vé dự VCK U17 châu Á 2027, dù từng nắm lợi thế lớn trước lượt trận quyết định.

Bóng đá trẻ Đông Nam Á vừa phải đón nhận một kết quả đáng thất vọng khi cả U17 Thái Lan lẫn U17 Malaysia đều dừng bước ở vòng loại U17 châu Á 2027. Đáng chú ý, hai đội bóng này đều bước vào lượt trận cuối với quyền tự quyết trong tay, nhưng rốt cuộc đều gây thất vọng.

U17 Thái Lan gục ngã trước Iraq ở thời điểm quyết định

Trận đấu giữa U17 Thái Lan và Iraq tại bảng B là cuộc đối đầu quyết định ngôi đầu bảng. Trước giờ bóng lăn, Thái Lan có 9 điểm sau 3 chiến thắng, trong khi Iraq đứng ngay phía sau với 7 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Chùa vàng chỉ cần một trận hòa là đủ để giành quyền đi tiếp, đặc biệt là họ còn có lợi thế sân nhà.

Tuy nhiên, lợi thế ấy không giúp U17 Thái Lan tránh khỏi sức ép từ đối thủ Tây Á.

Ngay phút thứ 5, Iraq đã tạo ra khác biệt. Sajjad Al Hilfi có pha xử lý bên cánh trái trước khi chuyền bóng thuận lợi để Yousif Jale dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Harid Mansin.

U17 Thái Lan bị loại vì thua ở trận quyết định.

Bàn thua sớm buộc U17 Thái Lan phải đẩy cao đội hình. Đội chủ nhà tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, trong đó có cú sút uy lực của Tachin Yeewangkong ở phút thứ 8 và pha vô lê của Pasawat Wongsa ở phút 20. Tuy nhiên, thủ môn Sihad Khalat Hussein đã chơi tập trung để bảo toàn lợi thế cho Iraq.

Sau giờ nghỉ, U17 Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút 58. Sau tình huống Kittikul Moonjoy bị Mujtaba Alwarwar phạm lỗi trong vòng cấm, Piyaphat Makisaichon thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Ở thời điểm đó, Thái Lan vẫn nắm lợi thế lớn bởi một kết quả hòa cũng đủ giúp họ giành vé dự VCK. Thế nhưng, kịch bản nghiệt ngã đã xảy ra với đội chủ nhà ở phút 84. Từ quả tạt bên cánh phải của Ahmed Shllha, bóng chạm người Piyaphat Malisaichon rồi tìm đến vị trí của Yousif Jale. Tiền đạo Iraq không bỏ lỡ cơ hội khi tung cú sút quyết đoán vào nóc lưới, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1.

Thất bại này khiến U17 Thái Lan kết thúc vòng loại với 9 điểm, kém Iraq đúng 1 điểm. Đội bóng Tây Á giành ngôi đầu bảng B và tấm vé duy nhất của bảng đấu đến Uzbekistan năm 2027. Thái Lan đã chính thức bị loại và đây là kết quả đặc biệt đáng thất vọng với bóng đá trẻ xứ Chùa Vàng.

U17 Malaysia bất lực trước Ấn Độ

Ở bảng E, U17 Malaysia cũng phải trải qua một kịch bản không mong muốn. Đội chủ nhà bước vào trận đấu cuối gặp Ấn Độ với 7 điểm, bằng điểm Palestine và kém đối thủ trực tiếp Ấn Độ 3 điểm.

Để nuôi hy vọng giành ngôi đầu bảng, Malaysia buộc phải thắng. Một kết quả hòa sẽ khiến họ không thể vượt qua Ấn Độ, bất kể diễn biến ở trận đấu còn lại.

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Malaysia nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận. Họ tạo ra không ít cơ hội, trong đó đáng chú ý là tình huống Nur Azam Muslim Nor Hisham không thể đưa bóng đi trúng đích sau đường chuyền của Aqif Syamel Fairul.

Sau giờ nghỉ, Malaysia tiếp tục duy trì sức ép. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Ấn Độ đã chơi tập trung, chủ động lùi sâu và không để đội chủ nhà tạo ra những cơ hội thực sự rõ ràng.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau 0-0. Kết quả này giúp Ấn Độ bảo vệ thành công ngôi đầu bảng với 10 điểm, qua đó giành vé dự VCK U17 châu Á 2027.

Trong khi đó, Malaysia chỉ có 7 điểm và xếp thứ ba. Palestine cũng tận dụng cơ hội khi đánh bại Singapore 3-2, kết thúc vòng loại với 9 điểm và đứng thứ hai. Tuy nhiên, do chỉ đội đầu bảng mới được trao vé đi tiếp, cả Malaysia lẫn Palestine đều phải dừng bước.

U17 Malaysia cũng chính thức bị loại.

Điều đáng nói là Malaysia từng có màn trình diễn rất tốt trước các đối thủ yếu hơn. Họ đánh bại Singapore 2-1, thắng Guam tới 10-0 và tạo ra nhiều kỳ vọng trước lượt trận quyết định. Nhưng khi gặp Palestine và đặc biệt là Ấn Độ, đội bóng này lại không thể duy trì hiệu quả trong khâu tấn công.

Hai kết quả trên cho thấy bóng đá trẻ Đông Nam Á vẫn còn khoảng cách đáng kể với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở châu lục. Thái Lan và Malaysia đều có những thời điểm chơi tốt, nhưng sự ổn định và khả năng giải quyết các trận đấu lớn vẫn là vấn đề cần cải thiện.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam đã có vé dự VCK U17 châu Á 2027 nhờ nằm trong nhóm 9 đại diện châu Á tham dự FIFA U17 World Cup 2026 được đặc cách vào thẳng vòng chung kết. Indonesia cũng đã giành vé thông qua vòng loại.

Như vậy, hai nền bóng đá có truyền thống phát triển bóng đá trẻ hàng đầu Đông Nam Á là Thái Lan và Malaysia đều không thể góp mặt tại giải đấu năm tới. Đây chắc chắn là kết quả khiến người hâm mộ hai quốc gia phải thất vọng, đồng thời tạo thêm cơ hội để Việt Nam và Indonesia khẳng định vị thế trong khu vực