U17 Việt Nam đã gây ấn tượng cực mạnh trước đương kim Á quân châu Âu, ngay trong lần đầu tiên được góp mặt ở đấu trường World Cup.

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ - U17 World Cup 2026

Trận khai màn U17 World Cup là cuộc chiến vô cùng quan trọng với U17 Việt Nam. Chính vì vậy, HLV Roland tung ra đội hình mạnh nhất với những trụ cột như Sỹ Bách, Nguyễn Lực, Đại Nhân, Quý Vương, Minh Thuỷ...

Trước nhà đương kim Á quân châu Âu, U17 Việt Nam đã gây bất ngờ lớn ở thời điểm đầu trận. Thay vì phòng ngự co cụm, các học trò của HLV Cristiano Roland thi đấu đầy tự tin, chủ động pressing tầm cao.

Chính tâm lý tự tin đã giúp U17 Việt Nam tạo ra một cột mốc lịch sử ngay phút thứ 4 của trận đấu, với bàn thắng siêu phẩm để dẫn trước Bỉ. Ngay trong pha phạt góc đầu tiên của trận đấu, Sỹ Bách đón đường treo bóng của Minh Thuỷ rồi thực hiện pha đánh gót đầy bất ngờ ở góc hẹp, bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới của U17 Bỉ, thủ môn Seghers hoàn toàn bất lực. Tất cả các cầu thủ Bỉ đều ngỡ ngàng khi phải nhận bàn thua.

Vậy là ngay trong lần đầu tiên tham dự World Cup, U17 Việt Nam đã tạo siêu phẩm trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Đây là cột mốc cực kỳ đáng nhớ với bóng đá trẻ Việt Nam.

U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng lịch sử.

Sau khi dính “gáo nước lạnh” từ U17 Việt Nam, Bỉ lập tức gia tăng sức ép lên khung thành của thủ thành Xuân Hòa, khiến hệ thống phòng ngự áo trắng phải làm việc hết công suất.

U17 Bỉ triển khai nhiều miếng đánh biên để tiếp khung thành U17 Việt Nam. Dù vậy, các học trò của HLV Roland đã phòng ngự tương đối kín kẽ, gây ra khó khăn lớn cho đại diện từ châu Âu. Đội bạn kiểm soát bóng vượt trội (khoảng 64%), dứt điểm nhiều hơn và liên tiếp được hưởng phạt góc, song những cú sút của họ lại chưa đủ chính xác để trở thành bàn thắng.

Ngoài việc phòng ngự tập trung, U17 Việt Nam cũng tạo được một số pha tổ chức phản công nhanh. Trong một tình huống lên bóng, Nguyễn Lực có pha sút xa khiến thủ môn của Bỉ phải vất vả cứu thua.

Dù vậy, Bỉ vẫn biết cách để chứng minh vì sao họ lại trở thành nhà Á quân châu Âu, với 2 bàn thắng liên tiếp vào lưới U17 Việt Nam ở thời điểm cuối hiệp 1.

Phút 39, Bỉ có bàn gỡ nhờ cú sút căng từ góc hẹp của Moorthamer. Thủ môn Xuân Hòa dù chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá.

Chỉ khoảng 4 phút sau, Bỉ vươn lên dẫn ngược nhờ một pha phối hợp ở đẳng cấp cao. Dierckx thoát xuống rất nhanh bên cánh phải rồi căng ngang để Achahbar đệm bóng cận thành, bóng đi căng không cho Xuân Hoà cơ hội cứu thua.

Trong thế trận bị dẫn ngược, HLV Roland thực hiện một số thay đổi về nhân sự ngay sau giờ nghỉ. U17 Việt Nam vẫn chơi bóng đầy tự tin ở thời điểm đầu hiệp 2, khiến Bỉ không thể duy trì thế trận tấn công áp đặt như nửa sau của hiệp 1.

Dù vậy, Bỉ một lần nữa cho thấy sự lợi hại với bàn thắng thứ ba ở phút 60. Lợi dụng tình huống cầu thủ Việt Nam mất bóng ở khu vực giữa sân, các cầu thủ áo đỏ phản công rất tốc độ, và Philips đã bứt tốc rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 3-1.

U17 Việt Nam thi đấu quả cảm trước Bỉ.

Giữa hiệp đấu thứ hai, trận đấu trở nên nóng hơn với những pha va chạm của cầu thủ hai bên. Nguyễn Lực có một tình huống mất bình tĩnh, đẩy ngã đối thủ và may mắn chỉ dính thẻ vàng thay vì thẻ đỏ trực tiếp.

Thế nhưng, cao trào của trận đấu tiếp tục xảy đến và Nguyễn Lực đã “đóng vai chính” với một bàn thắng siêu phẩm cực kỳ khó tin. Phút 84, tiền vệ mang áo số 10 đá phạt góc bên cánh trái, “vẽ” trái bóng bay theo một quỹ đạo vô cùng hiểm hóc, găm thẳng vào lưới của tuyển Bỉ. Có lẽ, bàn thắng này còn khiến chính các cầu thủ hai bên đều phải ngỡ ngàng hơn cả bàn mở tỷ số ở thời điểm đầu trận.

Lúc này, cách biệt chỉ còn là một bàn. Những phút cuối ghi nhận một điểm cực kỳ tích cực từ phía U17 Việt Nam, đó là nền tảng thể lực. Chẳng những tỏ ra đuối sức trước đối thủ châu Âu, các cầu thủ áo trắng vẫn phối hợp và liên tục di chuyển, tranh chấp, khiến Bỉ phải co về phòng ngự.

Đáng tiếc là U17 Việt Nam đã không thể tìm được bàn gỡ. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-2 cho Bỉ. Dù thua về tỷ số, song các chiến binh trẻ của Việt Nam đã gây ấn tượng cực mạnh, thể hiện tinh thần quả cảm và những khoảnh khắc đầy thăng hoa ngay trong ngày đầu góp mặt ở sân chơi World Cup.

Việc ghi 2 siêu phẩm trước Bỉ chắc chắc chắn sẽ giúp U17 Việt Nam tự tin hơn rất nhiều trước khi chạm trán New Zealand và Mali, qua đó thêm niềm tin vào một tấm vé tiến vào vòng knock-out tại World Cup.

Tỷ số chung cuộc: U17 Việt Nam 2-3 Bỉ.

Đội hình xuất phát:

U17 Việt Nam:

U17 Bỉ: Seghers, Moorthamer, Mbayu, Blondeel, Saidi, Val Gelder, Diercxx, Driessen, Achahbar, Filippo, Philips

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