Tuyển Thái Lan tiếp đà thăng hoa ở giải châu Á, thắng trận thứ hai liên tiếp để giữ vững ngôi đầu

U20 Thái Lan đánh bại Turkmenistan 1-0, qua đó giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận và nắm lợi thế lớn trước trận quyết định với Iraq.

U20 Thái Lan tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi vượt qua U20 Turkmenistan với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng F diễn ra vào tối nay (3/9).

Trước đối thủ được đánh giá là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu, đội chủ nhà nhập cuộc thận trọng nhưng đầy chủ động. U20 Thái Lan duy trì cự ly đội hình hợp lý, trong khi U20 Turkmenistan cũng chơi kín kẽ và không để lộ nhiều khoảng trống.

Thế trận giằng co khiến hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng. Những cơ hội nguy hiểm được tạo ra không nhiều khi cả hai đội đều ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà.

Sau giờ nghỉ, U20 Thái Lan đẩy cao tốc độ và bắt đầu tạo ra sức ép đáng kể hơn. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 57. Pikulhom tận dụng tốt cơ hội, tung cú dứt điểm chính xác để đưa U20 Thái Lan vượt lên dẫn 1-0.

U20 Thái Lan thắng trận thứ hai liên tiếp.

Có bàn thắng, đội bóng xứ Chùa Vàng chủ động chơi chắc chắn hơn. U20 Turkmenistan buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Thái Lan.

Bảo toàn thành công chiến thắng tối thiểu, U20 Thái Lan có 6 điểm sau hai lượt trận và tạm thời dẫn đầu bảng F. Đây là lợi thế rất lớn trước lượt đấu cuối.

Ở trận đấu quyết định, U20 Thái Lan sẽ chạm trán U20 Iraq. Một kết quả hòa là đủ để đội chủ nhà giữ vững ngôi đầu bảng và tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé dự VCK U20 châu Á 2027.

Dù vậy, U20 Thái Lan vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Nếu họ thua Iraq, trong khi U20 Turkmenistan đánh bại UAE, bảng F có thể xuất hiện kịch bản 3 đội cùng sở hữu 6 điểm.

Khi đó, thứ hạng sẽ phải được phân định bằng các chỉ số phụ. Vì vậy, trận đấu với U20 Iraq sẽ là màn kiểm chứng thực sự cho tham vọng của U20 Thái Lan.