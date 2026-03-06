Tuyển Thái Lan thua đau trước Nga, lỡ cơ hội vô địch giải quốc tế

Tối 6/3, đội tuyển U20 nữ Thái Lan có trận đấu tranh chức vô địch gặp U20 nữ Nga ở giải giao hữu quốc tế BEE GIRLS TROPHY 2026.

Trong trận này, U20 nữ Nga ra sân với đội hình mạnh nhất. Đại diện từ châu Âu với thể hình, thể lực và cả kỹ chiến thuật nhỉnh hơn, đã chiếm ưu thế ngay từ những phút đầu tiên.

Với sức ép khá lớn, U20 nữ Nga đã có bàn mở tỷ số ở phút 15 nhờ một tình huống phối hợp bóng bổng.

Việc thủng lưới khiến Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Họ cố gắng giành lại quyền kiểm soát trận đấu và dồn lên tấn công, tạo ra một số cơ hội song không thể ghi bàn cho tới khi hiệp 1 khép lại.

U20 nữ Thái Lan thua chung cuộc 0-1 trước Nga.

Sang hiệp hai, Thái Lan thực hiện một số phương án thay người nhằm cải thiện khả năng tấn công. Tuy nhiên, đây cũng là hiệp đấu mà U20 Nga chiếm thế chủ động, đặc biệt là nửa sau của hiệp đấu khi họ nhỉnh hơn về thể lực.

U20 Nga vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đáng tiếc là các chân sút của họ lại không tận dụng thành công. Chung cuộc, các cô gái Nga thắng tối thiểu 1-0.

Như vây, U20 nữ Nga là đội đoạt chức vô địch giải BEE GIRLS TROPHY 2026. Với các cô gái Thái Lan, họ cũng trải qua một giải đấu đáng nhớ với 2 trận thắng và một thất bại.

Theo kế hoạch, U20 nữ Thái Lan sẽ về nước trong ngày 8/3. Sau đó, họ sẽ sớm hội quân trở lại để chuẩn bị cho giải nữ châu Á, giải đấu mà họ nắm vai trò chủ nhà.