Tuyển Thái Lan thua đau Tây Ban Nha, nguy cơ bị loại sớm khỏi VCK World Cup

Tuyển futsal nữ Thái Lan vừa có trận đấu gặp Tây Ban Nha trong lượt trận mở màn tại bảng B, VCK futsal nữ World Cup 2025. Đây là trận đấu mà xét trên lý thuyết, cán cân hoàn toàn nghiêng về phía đại diện của châu Âu.

Thế nhưng, tuyển futsal nữ Thái Lan lại gây bất ngờ cho Tây Ban Nha bằng lối chơi đầy quả cảm, đặc biệt là trong hiệp 1 với kịch bản rượt đuổi nghẹt thở.

Những phút đầu trận, Tây Ban Nha tấn công dồn dập về phía Thái Lan. Sau khá nhiều pha lên bóng tốc độ, đội hạng 2 thế giới đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 sau một pha đột phá cá nhân.

Thế nhưng, tuyển futsal nữ Thái Lan cũng không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút thứ 9, họ có pha tấn công sắc nét để quân bình tỷ số 1-1.

Đến phút 11, Tây Ban Nha một lần nữa lại ghi bàn để vượt lên dẫn trước. Nhưng cũng chỉ đúng 2 phút sau, Thái Lan tiếp tục có pha đáp trả với bàn thắng gỡ hoà 2-2.

Tuyển Thái Lan chơi rất hay, đặc biệt là trong hiệp 1.

Thế nhưng, Tây Ban Nha vẫn là đội tấn công biến hoá hơn và họ có bàn thứ 3 ở phút 16.

Thời điểm đầu hiệp hai, Tây Ban Nha thi đấu thận trọng hơn. Tuy nhiên, càng đá, họ càng thể hiện ưu thế về mặt thể lực. Đây là lý do mấu chốt giúp đội hạng 2 thế giới ghi thêm 2 bàn thắng ở phút 28 và phút 32, trong bối cảnh mà một số vị trí của Thái Lan tỏ ra đuối sức, không theo kịp được những pha bóng giàu tốc độ và sức mạnh của Tây Ban Nha.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 5-2 cho Tây Ban Nha. Công bằng mà nói, Thái Lan đã có một trận đấu hay, xứng đáng nhận lời khen ngợi từ người hâm mộ. Tuy nhiên, điều đó vẫn là chưa đủ để đại diện của Đông Nam Á thoát khỏi một thất bại.

Thái Lan thua chung cuộc 2-5.

Ở cặp đấu còn lại tại bảng B, Colombia thắng Canada 2-0. Như vậy, Tây Ban Nha tạm đứng đầu bảng trong khi Thái Lan xếp cuối sau lượt mở màn.

Ở lượt trận thứ hai (ngày 24/11), Thái Lan sẽ gặp Canada. Đại diện xứ Chùa Vàng buộc phải giành kết quả tốt, ít nhất là 1 trận hoà đồng thời hy vọng thắng lượt cuối nếu muốn vượt qua vòng bảng.