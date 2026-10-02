Tuyển Thái Lan thua đau Philippines, thử nghiệm bất thành cho chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Tuyển Philippines gieo sầu cho Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Do thời tiết mưa lớn tại Bandung (Indonesia), trận đấu giữa Thái Lan và Philippines dự kiến bắt đầu lúc 16h00 chiều nay (2/10) nhưng phải lùi lại khoảng 40 phút. Điều này ảnh hưởng không nhỏ để hai đội khi phải duy trì việc khởi động để làm nóng trong lúc chờ bóng lăn.

Tuyển Philippines nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra khác biệt. Ngay phút thứ 3, Paul Tabinas bứt tốc xuống đáy biên phải rồi căng ngang vào trong. Hàng thủ Thái Lan phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Kristensen dứt điểm mở tỷ số.

Toan tính của HLV Anthony Hudson không mang lại kết quả như kỳ vọng. (Ảnh: Changsuek)

Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1, đặc biệt khi trời mưa lớn khiến những pha phối hợp ngắn của đội bóng này không đạt hiệu quả. Philippines thậm chí suýt nhân đôi cách biệt ở phút 20, nhưng Nishioka lại không thể chạm bóng từ đường chuyền dọn cỗ của Paul Tabinas dù trước mặt là khung thành bỏ trống.

Tuy nhiên cũng cần nói thêm rằng do đã chắc chắn đứng đầu bảng B và giành quyền vào chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Anthony Hudson quyết định tạo điều kiện để nhiều cầu thủ dự bị Thái Lan vào sân. Đây có thể xem là thử nghiệm của đội bóng này để tìm thêm phương án cho trận chung kết với Indonesia.

Tuyển Thái Lan gỡ hòa ở đầu hiệp 2. (Ảnh: Changsuek)

Sau giờ nghỉ, tuyển Thái Lan đẩy cao đội hình và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 55, Seksan Ratree tung đường chọc khe tinh tế để Iklas thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên, tuyển Philippines một lần nữa vượt lên ở phút 68. Leipold xử lý khéo léo bên cánh phải, liên tục đảo bóng trước khi trả ngược vào vòng cấm. Kristensen xuất hiện đúng lúc, dứt điểm tung lưới Thái Lan để hoàn tất cú đúp.

Những phút cuối, Thái Lan nỗ lực tìm bàn gỡ. Đội chủ nhà có cơ hội đáng chú ý ở phút 64 khi Chaiyaphon chọc khe để Soonsup Bell thoát xuống, nhưng thủ môn Falkesgaard đã dùng chân cản phá. Phía Philippines cũng suýt có bàn thứ ba ở phút 77, song Kristensen không thể tận dụng đường chọc khe của Schneider khi thủ môn Kampon chủ động băng ra ôm bóng.

Chung cuộc, tuyển Philippines thắng Thái Lan 2-1. Đội bóng này có 4 điểm sau 3 trận, xếp thứ 3 tại bảng B. Trong khi đó, Thái Lan có 6 điểm, dẫn đầu bảng. Đội bóng này bằng điểm Việt Nam nhưng thắng đối đầu nên xếp trên.

Cục diện chung cuộc bảng B.