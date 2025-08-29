Tuyển Thái Lan thua đau ở chung kết, ngậm ngùi nhìn cường địch "cuỗm mất" cúp vô địch Đông Nam Á

Trong 4 lần giải U16 nữ Đông Nam Á được tổ chức trước đây, Thái Lan vô địch tới 3 lần vào các năm 2017, 2018 và 2019. Trong khi đó, U16 Australia mới chỉ dự giải 1 lần vào năm 2009, và đó cũng là năm đội bóng này giành được cúp.

Năm nay, giải đấu được tổ chức trở lại sau 6 năm gián đoạn. Và một lần nữa, U16 Australia cùng U16 Thái Lan lại tiến vào chung kết.

U16 Australia thêm một lần nữa gieo sầu cho U16 Thái Lan.

Cuộc đọ sức vào tối nay (29/8) diễn ra căng thẳng và kịch tính hơn so với khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng cách đây 8 ngày. Khi ấy, U16 Australia sớm mở tỉ số từ phút 16, rồi sau đó làm chủ thế trận và thắng 2-1 chung cuộc. Còn lần này, U16 Thái Lan cho thấy họ đã rút ra nhiều bài học để hạn chế sức mạnh tấn công của đối phương.

Suốt cả hiệp 1, U16 Australia tỏ ra loay hoay trước hàng thủ kín kẽ mà U16 Thái Lan dựng nên. Lợi thế về thể hình không giúp U16 Australia tạo ra được những bài bóng bổng nguy hiểm, bởi các cầu thủ Thái Lan luôn chủ động vây ráp, ngăn cản đối phương từ hai bên để làm giảm độ chính xác của những pha tạt vào.

Theodora Mouthys tận dụng tốt pha bóng lộn xộn trong vòng cấm U16 Thái Lan để ghi bàn.

Tuy nhiên trong thế trận kín kẽ như vậy, U16 Thái Lan lại phải nhận bàn thua bởi một pha bóng cố định.

Phút 49, từ quả đá phạt chếch bên cánh trái, U16 Australia quyết định thực hiện pha treo bóng tầm thấp. Pha xử lý bất ngờ khiến hàng thủ U16 Thái Lan chuệch choạc. Thủ môn đội đội bóng này lao ra cản phá nhưng vô tình lại đẩy bóng đến đúng chân của Theodora Mouthys.

Chỉ chờ có thế, số 21 của U16 Australia nhanh chân dứt điểm vào khung thành trống, mở tỉ số trận đấu.

Các cầu thủ Australia ăn mừng chức vô địch giải U16 nữ Đông Nam Á 2025.

Bàn thua khiến U16 Thái Lan không còn duy trì được thế trận phòng ngự như hiệp 1. Đội bóng này buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên lợi thế tranh chấp giúp U16 Australia phòng ngự chắc chắn, ngăn không cho đối phương có được cơ hội nguy hiểm rõ rệt nào.

Chung cuộc, U16 Thái Lan phải nhận thất bại 0-1 và ngậm ngùi nhìn đối phương giành chức vô địch. Đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử, U16 Australia lên ngôi tại giải U16 nữ Đông Nam Á.