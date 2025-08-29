Bầu Đoan gặp sự cố gây xôn xao, số phận CLB Thanh Hóa được định đoạt thế nào?

Sự kiện ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch CLB Thanh Hóa, thường được người hâm mộ gọi là "bầu Đoan" - bị công an khám xét nhà riêng và trụ sở công ty vào tối 28/8 đã khiến dư luận xôn xao.

Vụ việc không chỉ gây sốc trong giới bóng đá mà còn khiến người hâm mộ lo lắng về tương lai của CLB Thanh Hóa, một trong những CLB giàu bản sắc tại V.League. Tuy nhiên mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất tiếp nhận và quản lý đội bóng để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của đội bóng xứ Thanh. Điều này khiến người hâm mộ có thể tạm thở phào.

CLB Thanh Hóa có khởi đầu sóng gió ở đầu mùa giải 2025/26.

CLB Thanh Hóa hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn tại V.League 2025/26. Sau 3 vòng đấu, đội bóng chỉ giành được 1 điểm (1 hòa, 2 thua), đứng chót bảng xếp hạng. Thêm vào đó, chấn thương của các ngoại binh và sự vắng mặt của tiền vệ trụ cột Doãn Ngọc Tân (gãy xương sườn, nghỉ hết năm 2025) khiến đội bóng rơi vào tình thế ngặt nghèo.

Theo kế hoạch, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa để đảm bảo đội bóng duy trì tập luyện và tham gia thi đấu theo đúng quy định của Ban tổ chức V-League 2025/26.

Không chỉ dừng lại ở việc giữ đội bóng hoạt động, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa còn cam kết nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh để tìm kiếm các tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để tiếp quản CLB theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo lên Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét và quyết định.

Quế Ngọc Hải và các đồng đội cần sớm vực dậy tinh thần.

Dưới thời bầu Đoan, CLB Thanh Hóa đã đạt được những thành công vang dội, bao gồm 2 chức vô địch Cúp Quốc gia liên tiếp (2023, 2023/24) và Siêu Cúp Quốc gia 2023. Những cái tên như Doãn Ngọc Tân, Thái Sơn, Ngọc Mỹ, Văn Thuận đã trở thành niềm cảm hứng cho người hâm mộ, đồng thời đóng góp lớn cho đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

V.League 2025/26 vừa khép lại vòng 3 và sẽ tạm nghỉ hơn 3 tuần để nhường chỗ cho ĐTQG và U23 Việt Nam tập trung đợt FIFA Days tháng 9. Đây sẽ là quãng thời gian để CLB Thanh Hóa ổn định lại tình hình. Với sự vào cuộc kịp thời của Sở VH-TT-DL tỉnh và Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, người hâm mộ có lý do để hy vọng đội bóng sẽ sớm lấy lại phong độ và tiếp tục giữ vững ngọn lửa của bóng đá xứ Thanh.