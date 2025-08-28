4 tháng gãy 4 cái xương, nhà vô địch AFF Cup ngậm ngùi đứng ngoài kế hoạch châu Á của thầy Kim

Tối qua (27/8), Doãn Ngọc Tân phải vào cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa Hà Tĩnh và lên bàn mổ ngay trong đêm. Cuộc đọ sức với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 3 V.League 2025/26 đã trở thành “cơn ác mộng” với tiền vệ này khi anh bị gãy tới 3 chiếc xương sườn.

Dự kiến, Doãn Ngọc Tân sẽ phải nghỉ thi đấu 2-3 tháng. Đây không chỉ là tổn thất lớn với CLB Thanh Hóa, mà còn khiến HLV Kim Sang-sik mất đi một lựa chọn ưa thích ở tuyến giữa trong giai đoạn then chốt ở vòng loại Asian Cup 2027 của tuyển Việt Nam.

Doãn Ngọc Tân liên tục dính chấn thương nặng trong năm 2025.

TÂN BINH, CHIẾN BINH VÀ NHÀ VÔ ĐỊCH

Cuối năm ngoái ở tuổi 30, Doãn Ngọc Tân mới có lần đầu lên tuyển và được dự AFF Cup. Tuy nhiên rất nhanh chóng, anh trở thành tân binh sáng giá của tuyển Việt Nam, tạo nên mảnh ghép hoàn chỉnh cho chiến thuật của HLV Kim Sang-sik trong hành trình đang quang.

Với tinh thần chiến đấu máu lửa, khả năng tranh chấp ấn tượng, nền tảng thể lực bền bỉ và tư duy chiến thuật sắc bén, Ngọc Tân góp phần quan trọng giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 với thành tích bất bại (7 thắng, 1 hòa). Tiền vệ này ra sân 7/8 trận, thường xuyên đá chính và chơi đặc biệt ấn tượng ở bán kết và chung kết.

Trong trận chung kết lượt đi thắng Thái Lan 2-1, Doãn Ngọc Tân ghi dấu ấn với 13 lần thắng tranh chấp tay đôi (cao nhất trận), 9 lần tắc bóng thành công, 2 lần cướp bóng và 1 đường chuyền quyết định. Anh chạm bóng 44 lần và khiến đối thủ phạm lỗi 4 lần.

Trước đó ở vòng bảng, Doãn Ngọc Tân cũng tỏa sáng với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút cuối trận gặp Philippines, giúp tuyển Việt Nam tránh khỏi thất bại và tạo đà tâm lý cho hành trình tiến tới chức vô địch.

Doãn Ngọc Tân là phát hiện thú vị của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024.

Trên mạng xã hội khi ấy, Doãn Ngọc Tân được ví như “N’Golo Kanté của Việt Nam”, với vai trò “máy quét” ở tuyến giữa, đánh chặn hiệu quả và chuyển trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công.

Không chỉ gây ấn tượng trên sân, Ngọc Tân còn trở thành hiện tượng mạng xã hội với những khoảnh khắc dí dỏm tạo nên xuyên suốt AFF Cup 2024. Anh cũng là minh chứng cho con mắt nhìn người của HLV Kim Sang-sik, người đã biến một cầu thủ ít được chú ý thành tân binh nổi bật nhất giải đấu.

Doãn Ngọc Tân là "máy quét" quan trọng nơi tuyến giữa CLB Thanh Hóa và tuyển Việt Nam.

HỌA VÔ ĐƠN CHÍ: 4 THÁNG GÃY 4 CHIẾC XƯƠNG

Sau AFF Cup 2024 thăng hoa, năm 2025 lại trở thành giai đoạn đầy thử thách với Doãn Ngọc Tân khi anh liên tục đối mặt với các chấn thương gãy xương nghiêm trọng.

Tháng 4/2025, trong buổi tập cùng CLB Thanh Hóa trước vòng 17 V.League 2024/25, Ngọc Tân bị gãy xương mác, phải bó bột và nghỉ thi đấu 2-3 tháng. Chấn thương này khiến anh bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải và trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6/2025.

Doãn Ngọc Tân chống nạng tới sân Hàng Đẫy cổ vũ đồng đội hồi tháng 4 vừa qua.

4 tháng sau, chỉ vừa mới trở lại sân cỏ được ít lâu, Doãn Ngọc Tân lại bị gãy xương. Cú va chạm ở phút 54 trận Hà Tĩnh – Thanh Hóa khiến tiền vệ này phải nhập viện khẩn cấp.

Doãn Ngọc Tân được chẩn đoán gãy ba xương sườn, kèm tràn dịch và tràn khí phổi, phải phẫu thuật khẩn cấp trong đêm. Thời gian hồi phục dự kiến từ 2-3 tháng, đồng nghĩa với việc anh lỡ loạt trận FIFA Days tháng 9/2025 và các trận vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10, 11/2025 (2 trận gặp Nepal, 1 trận gặp Lào).

Điều này đồng nghĩa Doãn Ngọc Tân sẽ không được ra sân ở 5/6 trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó khi gặp Lào hồi tháng 3 vừa qua, HLV Kim Sang-sik cũng chưa sử dụng Doãn Ngọc Tân do thể trạng chưa đảm bảo (xếp ngồi dự bị).

Đại diện Lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hội cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi và động viên tinh thần cầu thủ Doãn Ngọc Tân tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vào sáng nay (28/8).

Sự vắng mặt của Doãn Ngọc Tân là thử thách không nhỏ với HLV Kim Sang-sik, người coi anh là “trái tim” ở tuyến giữa tuyển Việt Nam. Với vai trò tiền vệ trung tâm, Ngọc Tân mang lại sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, là nguồn động lực cho đồng đội nhờ tinh thần chiến đấu bền bỉ, không ngại lăn xả.

2 trận gặp Nepal, 1 trận gặp Lào tới đây sẽ là giai đoạn then chốt để tuyển Việt Nam duy trì hi vọng tại vòng loại Asian Cup 2027. Đặc biệt, chuyến làm khách tới sân Dasharath Rangasala của Nepal, nơi có độ cao 1.300m so với mực nước biển sẽ là thử thách không nhỏ với các học trò của HLV Kim Sang-sik.

Hi vọng đến tháng 3/2026 khi tuyển Việt Nam quyết đấu Malaysia, người hâm mộ sẽ được chứng kiến sự trở lại của “máy quét” Doãn Ngọc Tân, của “anh Hứ” vui nhộn ở tuyển Việt Nam và cùng với đó là chiến thắng ngọt ngào để giành vé dự Asian Cup 2027!