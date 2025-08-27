Tiền đạo Việt kiều 1m88 tạm rời CLB V.League dù mới ký hợp đồng, hé lộ điểm đến bất ngờ

Theo đó, Lee Williams sẽ tới CLB Công an TP.HCM thi đấu trong giai đoạn 1 V.League 2025/26 theo dạng cho mượn. Danh sách đăng ký đã được đội chủ sân Thống Nhất nộp lên ban tổ chức giải.

Đây được xem là phương án phù hợp với cả 3 bên. CLB Thể Công dù vừa mới ký hợp đồng với Lee Williams nhưng đã dùng đủ 2 suất Việt kiều cho Kyle Colonna và Damian Vũ Thanh. Việc cho mượn sẽ giúp tân binh này có cơ hội ra sân thi đấu, còn CLB Công an TP.HCM cũng được tăng cường một nhân tốt đáng chờ đợi trên hàng công. Ở tuổi 18, Lee Williams cũng cần có hội ra sân để rèn luyện, phát triển khả năng và thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam.

Lee Williams vừa gia nhập CLB Thể Công hồi đáng tháng này.

Lee Williams có bố là người Anh, mẹ mang hai dòng máu Việt - Hoa. Cầu thủ sinh năm 2007 này sở hữu chiều cao lên tới 1m88 và đang thi đấu ở vị trí trung phong. Mùa trước, anh thuộc biên chế CLB Stockport County (đội vừa thăng hạng League One - hạng 3 nước Anh) và được cho mượn tới Warrington Town ở giải National League North (hạng 6).

Tại Warrington, Lee Williams đã ra sân 16 trận mùa 2024/25, trong đó có 12 lần đá chính, ghi 3 bàn và kiến tạo 1 lần.

Đặc biệt, anh từng được Stockport sử dụng ở Cúp Liên đoàn Anh 2024/25, đá chính trong trận gặp Blackburn Rovers (giải hạng Nhất). Dù đội thua 1-6, việc một cầu thủ gốc Việt sinh năm 2007 được đá chính ở sân chơi này đã để lại ít nhiều ấn tượng.