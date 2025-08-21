Tuyển Thái Lan thua đau ngay trận ra quân, nguy cơ bị loại từ vòng bảng giải Đông Nam Á

Chiều nay (21/8), Thái Lan và Australia tranh tài tại trận mở màn bảng C giải U16 nữ Đông Nam Á 2025. Giải đấu năm nay có 9 đội tham dự, chia thành 3 bảng, đá vòng tròn một lượt trọn 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì xuất sắc nhất vào bán kết.

Việc rơi vào bảng C cùng U16 Australia và U16 Singapore được đánh giá là không dễ dàng với U16 Thái Lan. Và ngay ở trận ra quân, đội bóng xứ Chùa vàng đã phải nhận thất bại.

U16 Thái Lan nỗ lực tràn lên ở phút cuối nhưng vẫn phải chịu thất bại sát nút.

Với lợi thế thể hình, thể lực tốt hơn, không bất ngờ khi U16 Australia sớm giành quyền kiểm soát thế trận. Chỉ sau 16 phút, lưới của U16 Thái Lan đã tung lên. Cầu thủ lập công cho U16 Australia là Maeve Nicholas.

Thế chủ động tiếp tục thuộc về đội bóng áo vàng trong những phút tiếp theo. Trong khi đó, những nỗ lực đáp trả của U16 Thái Lan không mang đến hiệu quả mà đội bóng này cần.

Bước sang hiệp 2, cục diện trận đấu càng nghiêng về U16 Australia nhiều hơn khi lợi thế thể lực được phát huy. Phút 77, Kaya Jugovic nâng tỉ số lên 2-0 sau một pha đi bóng và dứt điểm uy lực.

Mãi đến phút 89, Natthida Thiraphlika mới có được bàn rút ngắn 1-2 cho U16 Thái Lan. Tuy nhiên thời gian sau đó không còn đủ để đội bóng này tìm có thêm bàn thắng.

Thất bại ngay trong trận ra quân, U16 Thái Lan buộc phải thắng đậm U16 Singapore vào ngày 25/8 tới để hi vọng giành được ngôi nhì bảng C, qua đó níu kéo cơ hội giành vé vào bán kết. Trong khi đó, thắng lợi 2-1 giúp U16 Australia mở toang cánh cửa đi tiếp.