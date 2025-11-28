Tuyển Thái Lan thua đau ngay sân nhà, coi như bị loại sớm khỏi giải châu Á

Tại lượt trận thứ 3 bảng F, vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Thái Lan với lợi thế sân nhà hướng tới chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Turkmenistan.

Trên sân nhà ở Chonburi, U17 Thái Lan có phần kém may mắn, do đội trưởng Nattakorn Raksa bị chấn thương phải rời sân ngay phút thứ 10.

Vắng thủ quân, trong khi hàng phòng ngự thi đấu thiếu chắc chắn, U17 Thái Lan để thủng lưới ngay phút 14 của trận đấu.

Chỉ đúng 10 phút sau, Thái Lan tiếp tục mắc sai lầm ở hệ thống phòng ngự và để Turkmenistan ghi bàn thắng thứ 2 sau một pha không chiến.

Việc bị dẫn 2 bàn khiến U17 Thái Lan gặp vô ván khó khăn. Đội chủ nhà thay một số vị trí ở đầu hiệp 2 nhằm tăng hoả lực tấn công. Thế nhưng, khi hàng công còn bế tắc, “Tiểu Voi chiến” lại tiếp tục sơ hở và thủng lưới bàn thứ 3 ở phút 61.

U17 Thái Lan thi đấu thiếu thuyết phục trên sân nhà.

Hy vọng được nhen nhóm khi U17 Thái Lan có bàn gỡ 1-3 ở phút 64. Sau đó, đội nhà tiếp tục dâng cao và có thêm bàn gỡ ở phút 72.

Bàn thắng này giúp phần còn lại của trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. U17 Thái Lan tiếp tục dâng cao đội hình hòng tìm thêm bàn thắng. Thế nhưng, tất cả những gì họ có thể làm được trong phần còn lại chỉ là tạo ra cơ hội. Việc dứt điểm không tốt khiến Thái Lan không thể quân bình tỷ số. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 cho Turkmenistan.

Với việc thất bại, Thái Lan hiện chỉ đứng thứ 3 ở bảng F (bằng Turkmenistan với 6 điểm, hơn hiệu số bàn thắng bại nhưng xếp dưới vì thành tích đối đầu), trong khi đó Kuwait đứng đầu với 9 điểm.

U17 Thái Lan chỉ còn cơ hội đi tiếp trên lý thuyết.

Thất bại khiến Thái Lan gần như chắc chắn sẽ bị loại sớm. Lượt cuối, họ phải gặp Kuwait trong khi Turkmenistan chỉ phải gặp đội rất yếu là Mông Cổ. Muốn đi tiếp, Thái Lan cần thắng rất đậm Kuwait đồng thời Turkmenistan phải sảy chân trước Mông Cổ. Song, kịch bản đó sẽ rất khó xảy ra.