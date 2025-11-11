Tuyển Thái Lan thắng kịch tính, sẵn sàng “đại chiến” Brazil, Tây Ban Nha và tuyển Việt Nam

Tối 11/11, tuyển futsal nữ Thái Lan có trận đấu gặp New Zealand trong lượt trận đầu tiên tại giải SAT Women’s Futsal Championship 2025. Trước trận này, Thái Lan với vị thế hạng 4 thế giới theo BXH FIFA được đánh giá cao hơn so với New Zealand (hạng 21).

Với lực lượng mạnh cùng lợi thế sân nhà, tuyển nữ Thái Lan chủ động tấn công ngay từ đầu trận. Với thế trận lấn lướt, đội chủ nhà đã mở tỷ số ở phút thứ 8, sau đó tiếp tục nới rộng biệt ở phút 16 của trận đấu.

Sau những lợi thế khá lớn ở hiệp 1, tuyển Thái Lan giảm nhịp độ ở thời điểm đầu hiệp 2, tạo cơ hội để New Zealand ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 22. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa Vàng cũng không mất nhiều thời gian để tái lập cách biệt 2 bàn, khi nâng tỷ số lên 3-1.

Khoảng 5 phút cuối trận, New Zealand dồn lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ chỉ ghi được thêm 1 bàn gỡ. Trận đấu khép lại với chiến thắng sát nút 3-2 cho tuyển nữ Thái Lan.

Tuyển Thái Lan chơi khá ấn tượng trước New Zealand.

Tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Theo lịch của giải SAT Women’s Futsal Championship 2025, tuyển nữ New Zealand sẽ có trận thứ hai gặp tuyển nữ Brazil vào ngày 13/11, trong khi đó chủ nhà Thái Lan sẽ gặp Brazil vào ngày 15/11. Đây hứa hẹn sẽ là thử thách rất khó cho đại diện của Đông Nam Á, do Brazil chính là đội xếp hạng 1 thế giới theo BXH FIFA.

Sau giải đấu SAT Women’s Futsal Championship 2025, tuyển futsal nữ Thái Lan sẽ bước vào đấu trường danh giá nhất, đó là World Cup futsal nữ 2025. Ở giải này, Thái Lan nằm bảng B cùng tuyển nữ Tây Ban Nha (hạng 2 thế giới), Colombia (hạng 8) và Canada (hạng 74). Theo lịch, Thái Lan sẽ đá trận đầu tiên gặp Tây Ban Nha ngày 22/11.

Sau World Cup, tuyển nữ Thái Lan sẽ thi đấu tại SEA Games 33 trên sân nhà. Thái Lan nằm bảng A cùng Malaysia và Philippines trong khi tuyển futsal nữ Việt Nam nằm bảng B cùng Myanmar và Indonesia. Theo đánh giá của giới chuyên môn, khả năng để tuyển nữ Thái Lan và Việt Nam sẽ đối đầu ở bán kết hoặc chung kết SEA Games sẽ là rất cao.