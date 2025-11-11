ĐT Malaysia bất ngờ tuyên bố mục tiêu đạt “đẳng cấp thế giới”, giành vé dự World Cup

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh vừa khẳng định rằng mục tiêu của ĐTQG Malaysia là đạt tiêu chuẩn thế giới vào năm 2030, qua đó mở đường cho việc giành quyền tham dự World Cup. Bộ trưởng Hannah Yeoh cho biết mục tiêu này phù hợp với Lộ trình trước đây của LĐBĐ Malaysia (FAM) hay F:30, với kế hoạch trở thành một trong năm đội tuyển hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Theo Bộ trưởng Hannah Yeoh, lộ trình 12 năm được chia thành ba kế hoạch chiến lược, cụ thể là giai đoạn 1 từ năm 2019 đến năm 2022 nhằm xây dựng nền tảng vững chắc về quản trị, cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực cũng như cơ sở hạ tầng.

"Tiếp theo là giai đoạn thứ hai từ năm 2023 đến năm 2026, nhằm đạt đến trình độ châu Á và cuối cùng là giai đoạn thứ ba từ năm 2027 đến năm 2030, nhằm mục đích đào tạo ra một đội tuyển quốc gia đạt tiêu chuẩn thế giới", bà Hannah Yeoh phát biểu.

Bộ trưởng Hannah Yeoh cũng trả lời câu hỏi về kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Bộ với FAM để đảm bảo ĐTQG Malaysia có định hướng rõ ràng để đủ điều kiện tham dự World Cup.

"Để đạt được mục tiêu đó, trọng tâm sẽ được đặt vào việc đặt ra mục tiêu tham dự World Cup và liên tục phát triển một thế hệ cầu thủ.

Ngoài ra, cần tăng cường sự ổn định về tài chính và tổ chức, nâng cao ảnh hưởng ở cấp độ quốc tế và vị trí trong bảng xếp hạng FIFA, bên cạnh việc thực hiện nghiên cứu và đổi mới liên tục".

Bộ trưởng Hannah Yeoh vừa khẳng định những mục tiêu rất lớn dành cho ĐTQG Malaysia.

Trước đó, bà Hannah cho biết, trong kế hoạch trung hạn từ 3 đến 5 năm, trọng tâm sẽ là nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh ở cấp độ châu Á cũng như hình thành hệ thống đào tạo trong nước.

"Tăng cường một giải đấu trong nước có tính cạnh tranh và cấu trúc hơn, thúc đẩy tính chuyên nghiệp trong thể thao, phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở đào tạo cao cấp, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế" – bà Hannah Yeoh khẳng định.

Có thể thấy, FAM cùng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia đều đang đặt ra những mục tiêu rất cao dành cho ĐTQG. Tuy nhiên, mục tiêu đưa “Hổ Mã Lai” nằm trong nhóm 5 đội mạnh nhất châu Á vào năm 2030, rõ ràng đang vấp phải sự hoài nghi rất lớn từ dư luận, trong đó gồm cả người hâm mộ bóng đá Malaysia.

Hiện tại, LĐBĐ Malaysia vẫn đang đứng trước sức ép lớn liên quan tới vụ lùm xùm nhập tịch ở ĐTQG. Một số lãnh đạo của FAM cũng bị kêu gọi từ chức. Hiện FAM cũng hoàn thiện hồ sơ kháng cáo lên Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) nhưng trong trường hợp bị xử thua, tuyển Malaysia khả năng cũng sẽ bị xử thua tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.