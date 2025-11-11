Kịch bản “điên rồ” để tuyển Indonesia đi tiếp sau chiến thắng lịch sử ở VCK World Cup

Tuyển U17 Indonesia vừa đánh bại Honduras 2-1 ở lượt cuối bảng H, VCK U17 World Cup. Đây là cột mốc lịch sử với U17 Indonesia khi họ trở thành đại diện đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á giành 1 trận thắng tại giải U17 World Cup.

Tuy nhiên, chiến thắng đó không đảm bảo U17 Indonesia sẽ giành vé lọt vào vòng loại trực tiếp (dành cho 32 đội) mà chỉ giúp họ níu kéo những hy vọng mong manh.

Trên lý thuyết, U17 Indonesia còn nguyên cơ hội đi tiếp, song thực tế xác suất đang là rất thấp. Theo thể thức của giải đấu, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vượt qua vòng bảng, trong khi đó Indonesia chỉ đứng thứ 9 ở danh sách này với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại -5.

Cơ hội để U17 Indonesia đi tiếp là cực kỳ mong manh.

Cơ hội đi tiếp của U17 Indonesia giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của 3 cặp đấu còn lại, thuộc những bảng đấu khác. Chỉ khi 3 cặp đấu này xuất hiện kịch bản “điên rồ”, đội bóng xứ Vạn đảo mới có thể đi tiếp.

Kịch bản đầu tiên là U17 Paraguay sẽ thua đậm Ireland với cách biệt ít nhất 6 bàn trong trận đấu cuối cùng của Bảng J. Paraguay hiện có 3 điểm với hiệu số bàn thắng bại là 0.

Nếu không phải là Paraguay, thì hy vọng thứ hai sẽ đến từ U17 Saudi Arabia. Đội bóng Tây Á này cần thua với cách biệt cũng từ 6 bàn trở lên khi họ đối đầu Mali trong lượt cuối bảng L.

Hơn nữa, U17 Uganda phải không thắng được Pháp, trong khi U17 Chile cũng không thắng được Canada ở bảng K. Sự kết hợp của những kết quả này mới có thể giúp Indonesia lọt vào top 8 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Tất nhiên, xác suất để những kịch bản trên xảy ra là rất thấp. Quá khó để điều thần kỳ xảy đến với U17 Indonesia và khả năng rất cao đại diện của Đông Nam Á sẽ phải rời giải ngay sau vòng bảng.