Tuyển Trung Quốc “có biến”, tuyển Việt Nam sáng cửa giành chiến thắng ngay trên sân khách

Ngày mai (12/11), U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc sẽ có trận đối đầu ngay lượt mở màn tại Panda Cup. Theo truyền thông Trung Quốc, đội chủ nhà sẽ vắng nhiều trụ cột ở trận này vì lý do khá “lãng xẹt” và đây sẽ là cơ hội rất lớn để Đình Bắc cùng các đồng đội hướng tới chiến thắng.

Theo thông tin mới nhất từ trang 163, U22 Trung Quốc dự kiến sẽ ra sân với đội hình chắp vá, do nhiều cầu thủ chủ chốt còn đang vướng lịch thi đấu ở một giải đấu “vô thưởng vô phạt” là Đại hội thể thao toàn quốc, chưa kịp trở lại U22 quốc gia. Những cầu thủ dự kiến vắng mặt gồm Kuai Jiwen, Liu Chengyu, Peng Xiao và Yimulan.

Dự kiến, một số cầu thủ sẽ đá chính ở trận gặp U22 Việt Nam gồm thủ môn Li Hao, hậu vệ trái Bao Shimeng, cặp trung vệ Liu Haofan và Wumitijiang, hậu vệ phải nhiều khả năng là Yang Xi trong khi các tiền vệ dự kiến sẽ là Chen Zhexuan và Li Zhenquan. Trong khi đó, bộ ba tấn công của U22 Trung Quốc nhiều khả năng là Xiang Yuwang, Wang Yudong, Mutalifu và Baihelamu.

U22 Trung Quốc dự kiến vắng nhiều trụ cột ở trận gặp U22 Việt Nam.

Nhìn chung, giới chuyên môn Trung Quốc cho rằng đội hình U22 nước nhà ở trận gặp U22 Việt Nam hoàn toàn không phải là lực lượng tối ưu. Một số cầu thủ đang dự Đại hội thể thao toàn quốc dự kiến sẽ hội quân muộn, chỉ có thể hy vọng góp mặt ở 2 trận sau hoặc trước trận cuối cùng tại Panda Cup.

Hàng phòng ngự có thể là tuyến mà U22 Trung Quốc quan ngại nhất khi chạm trán U22 Việt Nam. Trong khi đó ở trận ngày mai, U22 Việt Nam dự kiến sẽ ra quân với lực lượng mạnh nhất, gồm những tiền đạo đẳng cấp như Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn hay cả cầu thủ mới trở lại sau chấn thương – Bùi Vĩ Hào.

Hồi tháng Ba năm nay, U22 Việt Nam từng đối đầu U22 Trung Quốc và cầm hòa đội chủ nhà với tỷ số 1-1. Tại trận ngày mai, với sự khác biệt về lực lượng giữa hai bên, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới một chiến thắng ngay tại Thành Đô, tạo tâm lý tốt trước khi đối đầu 2 đối thủ mạnh hơn gồm Uzbekistan (ngày 15/11) và Hàn Quốc (ngày 18/11).