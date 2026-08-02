Tuyển Thái Lan thắng 6-0, thị uy sức mạnh trước “đại chiến” tuyển Việt Nam

Tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước khi chạm trán tuyển Việt Nam trên sân nhà.

Tối 1/8 tại giải Continental Futsal Championship 2026, tuyển futsal Thái Lan với vị thế hạng 11 thế giới, đã “đè bẹp” New Zealand (hạng 48 thế giới) với bữa tiệc bàn thắng.

Trên sân nhà, tuyển Thái Lan thi đấu áp đảo ngay phút đầu tiên. Sau nhiều pha dứt điểm, họ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 11 sau pha lập công của Adinan.

Chỉ hai phút sau, tuyển Thái Lan tiếp tục nhân đôi cách biệt nhờ một pha phối hợp và ghi bàn mang đẳng cấp thế giới, được kết thúc bằng pha dứt điểm của Worasak.

Thái Lan có chiến thắng rất dễ dàng.

Sau 2 bàn thắng dẫn trước, Thái Lan hoàn toàn làm chủ trận đấu. Lối chơi đậm chất kỹ thuật, giàu tốc độ và khả năng phối hợp giúp đội chủ nhà lần lướt hoàn toàn trước New Zealand. Trong khi đó, đại diện từ châu đại dương hầu như chỉ biết phòng ngự, không thể tổ chức phản công và cũng không thể tránh thêm những bàn thua.

Trong hiệp hai, Thái Lan liên tục dứt điểm, ghi thêm 4 bàn thắng nữa. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 6-0 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Thái Lan tạm đứng đầu bảng ở giải Continental Futsal Championship 2026, xếp trên 2 đội Nga và Việt Nam (đang có 1 điểm sau trận hoà nhau 2-2).

Xếp hạng sau lượt mở màn.

Lịch thi đấu ngày hôm nay.

Theo lịch, trong ngày hôm nay (2/8), tuyển Thái Lan sẽ có trận đấu thứ hai gặp Afghanistan còn tuyển Việt Nam sẽ chạm trán New Zealand.

Đến ngày 5/8, tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ chạm trán nhau. Đây hứa hẹn sẽ là thử thách rất khó khăn dành cho thầy trò HLV Diego Giustozzi.