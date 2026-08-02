Không phải “hoà như thua”, đây mới là điều đáng lo nhất của tuyển Việt Nam

Một trận hòa 0-0 trước Singapore chưa phải thảm họa, và việc tuyển Việt Nam không ghi bàn cũng chưa phải điều đáng lo nhất. Thầy trò HLV Kim Sang-sik còn có điều đáng lo hơn.

Bế tắc không chỉ đến từ hàng công

Sau chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste, người hâm mộ kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì sự hưng phấn để giành trọn 3 điểm trước Singapore. Thế nhưng, 90 phút trên sân Mỹ Đình lại diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn khác.

Tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều hơn, ép sân nhiều hơn nhưng lại bất lực trong việc ghi bàn. Từ Hoàng Hên, Xuân Son đến Tài Lộc, cả 3 ngôi sao nhập tịch này đều chỉ có thể tạo ra cơ hội khiến CĐV tiếc nuối. Đình Bắc, cầu thủ lập hat-trick trước đó, cũng bị thay ra sớm, ở trận đấu mà chính anh lẫn HLV Kim Sang-sik đều đã thừa nhận chơi không tốt.

Chứng kiến trận “hoà như thua” của tuyển Việt Nam, không ít người sẽ quy trách nhiệm cho các tiền đạo khi bảng tỷ số vẫn dừng ở con số 0. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, vấn đề không nằm ở khâu dứt điểm.

Tuyển Việt Nam thi đấu không tốt trước Singapore.

Singapore gần như chấp nhận nhường thế trận, kéo đội hình xuống rất thấp, thi đấu chặt chẽ và sẵn sàng phản công. Trong bối cảnh đó, đa phần các cầu thủ Việt Nam đều chơi dưới phong độ. Ngay cả những tiền vệ như Hoàng Đức – Quang Hải, những cầu thủ được chấm điểm rất cao ở trận gặp Timor Leste, cũng thi đấu khá mờ nhạt.

Thậm chí, hàng phòng ngự cũng chơi dưới sức và có nhiều khoảnh khắc thiếu tập trung, không còn duy trì được sự chính xác trong các pha xử lý. Nếu các chân sút Singapore dứt điểm tốt hơn, rất có thể tuyển Việt Nam đã phải trả giá bằng những bàn thua.

Việc hầu hết các vị trí đều chơi dưới sức mới là điều đáng lo nhất của tuyển Việt Nam. Đó cũng là khác biệt giữa một đội bóng có thể chơi bùng nổ trong một trận và một đội bóng biết cách thắng những trận đấu khó. Hãy nhìn sang Thái Lan, họ gặp rất nhiều khó khăn trước Malaysia ở trận đấu tối qua, nhưng bản lĩnh của “Voi chiến” vẫn lên tiếng giúp họ thắng chung cuộc 2-0.

Không chỉ các chân sút, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam cũng mắc nhiều sai lầm trước Singapore.

Indonesia sẽ trừng phạt tuyển Việt Nam?

Nếu Singapore chủ động phòng ngự để kiếm một điểm, Indonesia nhiều khả năng sẽ chọn cách tiếp cận khác.

Đội bóng xứ vạn đảo sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ, thể lực và khả năng chuyển trạng thái rất tốt. Họ không chỉ phòng ngự mà còn sẵn sàng phản công ngay khi đoạt được bóng.

Chính vì vậy, nếu tuyển Việt Nam tiếp tục mất nhiều thời gian để triển khai bóng và cứ chơi dưới phong độ như trận trước, Indonesia sẽ có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết.

HLV Kim Sang-sik chắc chắn hiểu điều đó. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có lẽ cũng không quá thất vọng vì tỷ số hòa trước Singapore, nhưng ông sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về cách mà các học trò đã sảy chân.

Một đội bóng muốn bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup không thể chỉ trông chờ vào một hoặc hai cá nhân cụ thể. Toàn đội cần duy trì được sự ổn định trong suốt chặng đường của giải đấu. Nhưng tuyển Việt Nam dường như chưa có được sự ổn định đó.

Tuyển Việt Nam đang đối diện mối lo lớn trước trận gặp Indonesia.

Hơn nữa, trận hoà không thuyết phục còn khiến tuyển Việt Nam gặp áp lực về mặt tâm lý. Sau một trận đấu không tốt, việc các cầu thủ có thể trở lại để “lấy lại hình ảnh” của nhà đương kim vô địch hay không, vẫn còn là dấu hỏi.

Ở trận ngày mai, tuyển Việt Nam sẽ phải thắng Indonesia để nuôi hy vọng vào bán kết. Mục tiêu đó không hề dễ dàng khi Indonesia vẫn chơi ổn định và có lợi thế sân nhà. Đặc biệt, ngoài nhiệm vụ ghi bàn của các tiền đạo, hàng phòng ngự cũng cần phải hạn chế những sai lầm, những pha mất bóng giống như trận gặp Singapore. Nếu tiếp tục phạm sai lầm, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể sẽ phải trả giá bằng tấm vé vào bán kết, đồng nghĩa với thành bại ở cả một giải đấu.

Tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên quyền tự quyết và cuộc đối đầu với Indonesia mới thực sự mang tính bản lề. HLV Kim Sang-sik vẫn còn thời gian điều chỉnh những sai sót của các học trò. Tuy nhiên, rõ ràng là tuyển Việt Nam đang lâm vào thế khó. Nếu không kịp “sửa sai” và chứng minh bản lĩnh ở thời điểm then chốt, viễn cảnh toàn đội bị loại sớm, sẽ là kịch bản khó tránh khỏi.

Cục diện bảng A.



