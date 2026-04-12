Tuyển Thái Lan tạo “mưa bàn thắng”, có thể gặp tuyển Việt Nam ở bán kết

Ở lượt trận mở màn tại bảng B giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Thái Lan gặp đối “cửa dưới” là Philippines. Đúng như dự đoán, đội bóng xứ Chùa Vàng đã chơi hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng với tỷ số rất đậm.

Với lực lượng hùng mạnh được triệu tập để làm nòng cốt hướng tới VCK U17 châu Á, U17 Thái Lan sớm tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ cũng chỉ cần 9 phút để có bàn mở tỷ số vào lưới U17 Philippines.

Bàn thắng sớm giúp U17 Thái Lan chơi bóng với tinh thần thoải mái. Họ tiếp tục dâng cao và có thêm bàn thắng nữa ở phút 29. Chỉ 10 phút sau, “Tiểu Voi chiến” có bàn thứ ba, gần như khép lại hy vọng có điểm của Philippines.

Với việc dẫn tới 3 bàn trong hiệp 1, U17 Thái Lan thi đấu thong dong ở hiệp hai, nhưng vẫn làm chủ hoàn toàn cục diện. Hệ quả là Thái Lan ghi thêm 2 bàn nữa, dẫn tới 5-0 khi trận đấu mới bước sang phút 65.

Trong phần còn lại của trận đấu, U17 Philippines nỗ lực tìm bàn gỡ danh dự. Tất cả những gì họ làm được chỉ là một bàn gỡ duy nhất ở phút 79. Trận đấu khép lại với chiến thắng 5-1 cho U17 Thái Lan.

Tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Với chiến thắng đậm, U17 Thái Lan tạm đứng đầu bảng B, nắm lợi thế lớn để tiến vào bán kết với suất nhất bảng. Về cơ bản, hai đối thủ còn lại gồm Lào và Myanmar khả năng cũng đều không phải là đội thủ của “Tiểu Voi chiến”.

Nếu đi tiếp, U17 Thái Lan sẽ đứng trước khả năng đối đầu U17 Việt Nam ở bán kết, bởi U17 Việt Nam cũng là đội được đánh giá cao cho tấm vé vào vòng knock-out.