Tuyển Thái Lan phải lo tranh vé với Campuchia, liệu có chạm trán Việt Nam ở bán kết giải ĐNÁ?

Thắng lợi 5-1 trước U16 Myanmar giúp U16 Việt Nam dẫn đầu bảng B với 7 điểm. Trong khi đó, U16 Campuchia xếp nhì bảng với điểm số ngang bằng nhưng hiệu số bàn thắng kém hơn (+7 so với +19).

Điều lệ giải quy định 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất sẽ có vé vào bán kết. U16 Campuchia hiện xếp trên U16 Lào (nhì bảng A, 6 điểm) nhưng vẫn phải đợi kết quả ở bảng C mới biết liệu mình có giành vé đi tiếp hay không.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng B.

Trước lượt trận cuối diễn ra vào chiều mai (29/6), U16 Thái Lan đang dẫn đầu bảng C với 4 điểm, hiệu số +6. U16 Australia xếp nhì bảng với 4 điểm, hiệu +2, trong khi U16 Malaysia có 3 điểm và không còn quyền tự quyết trong tay.

U16 Australia hiện là đội nắm lợi thế lớn nhất. Đội bóng này sẽ chỉ phải gặp đội cuối bảng U16 Timor Leste. Trong 2 trận trước, U16 Timor Leste đã để thua U16 Malaysia 0-5, thua U16 Thái Lan 0-6. Bởi vậy, 3 điểm khó lòng tuột khỏi tay U16 Australia.

Nếu có thể giành thắng lợi với cách biệt từ 6 bàn trở lên, U16 Australia sẽ chắc chắn có vé vào bán kết. Khi ấy, họ có 7 điểm và hiệu số lớn hơn +7. Kể cả khi xếp nhì bảng C, đội bóng này cũng vẫn giành quyền đi tiếp vì chỉ số phụ tốt hơn U16 Campuchia.

Cục diện bảng C trước lượt trận cuối.

Trong khi đó, nhiệm vụ của U16 Thái Lan có phần khó khăn hơn. Họ không những cần thắng U16 Malaysia mà thậm chí còn cần phải thắng đậm, bởi nếu kém U16 Australia về hiệu số thì U16 Thái Lan sẽ đánh mất ngôi đầu bảng và có nguy cơ bị loại sớm.

Để chắc chắn đi tiếp, U16 Thái Lan phải thắng với cách biệt 2 bàn trở lên, hoặc thắng cách biệt 1 bàn nhưng phải ghi được ít nhất 4 bàn thắng. Điều đó đảm bảo giúp U16 Thái Lan vượt qua được thành tích 7 điểm, hiệu số +7, ghi được 9 bàn thắng của U16 Campuchia.

Còn với U16 Malaysia, họ phải thắng U16 Thái Lan, đồng thời hi vọng U16 Australia không thắng U16 Timor Leste. Đây là kịch bản khó xảy ra và cơ hội đi tiếp của U16 Malaysia không còn nhiều.

Theo phân loại nhánh đấu, U16 Việt Nam sẽ gặp đội nhất hoặc nhì bảng C ở bán kết. Nếu bảng C có 2 suất đi tiếp, đối thủ của U16 Việt Nam sẽ là đội nhì bảng C. Trong trường hợp bảng C chỉ có 1 suất đi tiếp, đội nhất bảng này sẽ chạm trán U16 Việt Nam.