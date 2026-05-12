Tuyển Thái Lan hành xử bất ngờ sau đại bại 0-6 khiến mất vé World Cup

Chạm trán U17 nữ Triều Tiên, các cô gái Thái Lan đã không thể gây bất ngờ và đành chấp nhận trận thua đậm 0-6. Thất bại ở tứ kết giải châu Á cũng khiến U17 nữ Thái Lan không thể giành vé dự U17 nữ World Cup 2026.

Theo ghi nhận của truyền thông Thái Lan, đội U17 nữ nước này đã gây bất ngờ với cách mà họ thể hiện cảm xúc sau trận đấu. Thay vì tiếc nuối hoặc buồn bã khi thua đậm Triều Tiên, các cầu thủ lại tỏ ra rất vui vẻ. Toàn đội đã ở lại sân khá lâu để chụp ảnh với những nụ cười rạng rỡ, từ HLV, các cầu thủ đến những trợ lý trong đội.

Một số người hâm mộ đã bình luận trên trang FA Thailand rằng nếu nhìn vào những khoảnh khắc đó mà không theo dõi trận đấu, nhiều người có lẽ sẽ “nhầm lẫn” rằng U17 Thái Lan vừa giành chiến thắng để đoạt suất dự World Cup.

Trong khi đó, HLV trưởng đội U17 nữ Thái Lan, Thidarat Wiwasukhu cũng tỏ ra rất hài lòng sau trận tứ kết. Bà dành nhiều lời khen cho các học trò và cũng không quên cảm ơn sự đồng hành của người hâm mộ ở quê nhà.

“Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ, tôi khen ngợi tất cả mọi người vì toàn đội đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Tôi đã chứng kiến mọi thứ và thấy các bạn đã cố gắng hết sức như thế nào. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng với những gì các bạn đã thể hiện trong trận đấu này.

Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã cổ vũ các cầu thủ ngày hôm nay. Chúng tôi tin rằng đội bóng này sẽ phát triển thành thế hệ nòng cốt của ĐTQG trong tương lai. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng này trên con đường hướng tới tương lai. Xin cảm ơn!”.

Có vẻ như U17 nữ Thái Lan đã không quá đặt nặng yếu tố thành tích khi dự giải châu Á năm nay, và việc họ lọt vào tứ kết cũng là một thành công. Dẫu sao, việc duy trì được sự lạc quan cũng là rất cần thiết, là điều đáng khen ngợi với đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng.