Tuyển Indonesia và Trung Quốc cùng sảy chân, tan mộng dự World Cup?

Theo lịch, 2 cặp đấu giữa U17 Indonesia gặp Nhật Bản và U17 Trung Quốc gặp Qatar tại lượt cuối bảng B giải U17 châu Á sẽ diễn ra lúc 23h00 hôm nay 12/5 (giờ Việt Nam).

Cục diện bảng B đang tạo ra bất lợi lớn cho cả U17 Indonesia lẫn Trung Quốc. Hiện Nhật Bản đang ngự trị ngôi đầu với 6 điểm, hiệu số +3 sau 2 lượt trận, là đội duy nhất ở bảng đấu đã chắc suất vào tứ kết (đồng nghĩa với vé dự U17 World Cup 2026).

Cục diện bảng B trước lượt cuối.

Trong khi đó, Qatar cũng đang năm lợi thế với suất nhì bảng. Chỉ cần hoà Trung Quốc ở lượt cuối, gần như chắc chắn Qatar sẽ đoạt vé đi tiếp.

Trong khi đó, U17 Indonesia phải gặp Nhật Bản. Đây là thách thức rất lớn khi đội bóng xứ Vạn đảo buộc phải giành chiến thắng. Tương tự là trường hợp Trung Quốc khi họ buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn đồng thời chờ Nhật Bản hạ Indonesia.

Theo nhận định của giới chuyên môn, cơ hội để Indonesia vượt qua Nhật Bản là rất thấp, ngay cả khi Nhật Bản không đá với đội hình mạnh nhất.

Trong những trận vừa qua, phong độ của U17 Indonesia là khá tệ. Họ bất ngờ thắng Trung Quốc 1-0 nhưng sau đó liền “trở về mặt đất” khi thua Qatar 0-2. Trước đó, U17 Indonesia cũng liên tục thua trong các trận giao hữu (trong đó có việc thua Ấn Độ 0-3, thua Trung Quốc và Hàn Quốc 0-7) đồng thời cũng bị loại khỏi giải U17 Đông Nam Á ngay sau vòng bảng dù có lợi thế sân nhà.

U17 Indonesia đang gặp khó trước trận gặp Nhật Bản.

Ngay cả khi cầm hòa được Nhật Bản, cơ hội để Indonesia đi tiếp cũng rất thấp, vì U17 Qatar đang vượt trội họ về chỉ số phụ. Indonesia chỉ còn hy vọng Qatar sẽ thua Trung Quốc, nhưng khả năng ấy rất khó xảy ra.

Nhìn chung, lực lượng của U17 Indonesia khi tham dự giải năm nay còn bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó có kỹ chiến thuật và kinh nghiệm thi đấu. Khả năng, họ sẽ chỉ có thể thi đấu tốt nhất trong khả năng của mình, hạn chế tối đa bàn thua khi chạm trán Nhật Bản. Còn mục tiêu lọt vào tứ kết, giành vé dự U17 World Cup, khả năng sẽ rất khó với các cầu thủ trẻ xứ Vạn đảo.

Còn với U17 Trung Quốc, họ cũng đã mất quyền tự quyết. Nếu không có những cú sốc xảy ra, rất có thể U17 Trung Quốc sẽ tiếp tục sảy chân, qua đó chính thức lỡ hẹn với U17 World Cup 2026.

U17 Trung Quốc dễ bị loại khỏi giải châu Á.

Vào lúc 24h00 đêm nay, 2 đội U17 Thái Lan và Myanmar cũng sẽ gặp nhau ở lượt cuối bảng A. Tuy nhiên, trận đấu này chỉ còn mang tính chất danh dự do hai đội đều đã chính thức bị loại sớm khỏi giải châu Á, hết hy vọng dự World Cup.