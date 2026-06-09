Tuyển Thái Lan “gieo sầu” cho tuyển Trung Quốc, có thể bỏ xa tuyển Việt Nam

Tuyển Thái Lan đã có một trận đấu đầy quả cảm, qua đó cầm chân tuyển Trung Quốc ngay trên sân khách.

Nhằm chuẩn bị cho AFF Cup và sau đó là Asian Cup 2027, tuyển Thái Lan có trận giao hữu gặp đối thủ nặng ký là Trung Quốc tại Hàng Châu. Đây là trận đấu mà Thái Lan gặp khó khăn lớn, khi một số ngôi sao Thái kiều đã vắng mặt, và nhạc trưởng Chanathip cũng không thể thi đấu vì chấn thương.

Thế nhưng, tuyển Thái Lan đã gây ấn tượng với chiến thuật phòng ngự, làm nản lòng các cầu thủ Trung Quốc, trong ngày mà các chân sút đội chủ nhà không đạt hiệu suất tốt.

Tuyển Trung Quốc áp đảo về một số thống kê, như kiểm soát bóng 66% so với 34%, thực hiện tới 24 pha dứt điểm, trong đó có 6 pha trúng đích so với 3 cú sút đều không trúng đích của Thái Lan.

Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà Trung Quốc đã chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút thứ 3, Zhang Yuning có cơ hội rất ngon ăn khi đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của đồng đội, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng tìm đến cột dọc. Sau pha bóng có phần “đen đủi” đó, hàng công của tuyển Trung Quốc lại quá bế tắc trước việc xuyên thủng mành lưới của tuyển Thái Lan.

Tuyển Trung Quốc chơi không tốt trước Thái Lan.

Suốt những phút tiếp theo, Thái Lan dần lấy lại thế trận và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Sau hiệp 1 cầm chân nhau không bàn thắng, tuyển Trung Quốc liên tục dâng cao trong hiệp hai. Thế nhưng, tất cả những gì đội nhà có thể làm được chỉ là tạo ra cơ hội. Hàng thủ Thái Lan, đặc biệt là thủ môn, đã chơi tốt, cản phá được nhiều pha hãm thành của đối thủ.

Khoảng hơn 15 phút cuối trận tuyển Trung Quốc liên tiếp được hưởng các tình huống phạt góc và tạo ra nhiều pha bóng lộn xộn trong vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, sự vô duyên của các cầu thủ áo đỏ khiến họ bất lực trong việc ghi bàn.

Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 0-0. Về cơ bản, đây là kết quả không mong muốn với tuyển Trung Quốc khi họ rất quyết tâm giành chiến thắng và còn có lợi thế sân nhà. Ngược lại, việc cầm chân được Trung Quốc được coi là thành công với tuyển Thái Lan.

Thái Lan là đội hài lòng hơn với kết quả trận đấu.

Với việc cầm hoà Trung Quốc, khả năng tuyển Thái Lan sẽ được tăng hạng trên BXH FIFA, có thể nới rộng khoảng cách với tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, “Voi chiến” cũng sẽ rút ra một số bài học bổ ích để hướng tới AFF Cup 2026 – giải đấu mà tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch.

Tỷ số chung cuộc: Trung Quốc 0-0 Thái Lan

Đội hình xuất phát:

Trung Quốc: Liu Dian Zuo, Alex Yang, Liu Hao Fan, Zhu Chen Jie, Liu Yang, Wang Shang Yuan, Serginho, Huang Jia Hui, Wei Shi Hao, Lin Liang Ming, Zhang Yu Ning

Thái Lan: Saranon, Narubodin, Krisada, Bihr, Suphanan, Nattapong, Thitipan, Sarach, Weerathep, Dangda, Teerasak