Tuyển Thái Lan đoạt chức vô địch sau màn rượt đuổi đầy căng thẳng

Việc cầm hoà chủ nhà Myanmar giúp tuyển Thái Lan đoạt chức vô địch ngay trên sân khách.

Sau chiến thắng trước Uzbekistan, tuyển nữ Thái Lan vừa bước vào trận đấu quyết định chức vô địch giải giao hữu quốc tế AYA Bank Tri-Nations Cup gặp chủ nhà nữ Myanmar. Trước trận này thì Thái Lan đứng hạng 50 thế giới, Myanmar hạng 55 nhưng Myanmar có lợi thế sân nhà.

Trong trận đấu này, HLV Natipong Sritong-In bên phía Thái Lan, đã chỉ điều chỉnh một vị trí so với trận đấu trước (khi thắng Uzbekistan 1-0).

Trong suốt hiệp 1, Thái Lan thi đấu nhỉnh hơn so với Myanmar. Đội khách tạo ra không dưới 3 cơ hội nguy hiểm. Dù vậy, sự thiếu chính xác của các chân sút khiến Thái Lan chưa thể ghi bàn mở tỷ số.

Tấn công nhiều mà không ghi bàn, Thái Lan bất ngờ bị thủng lưới ở phút 50. Htet Lu May tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn giúp Myanmar vượt lên.

Tuyển nữ Thái Lan gặp nhiều khó khăn trước Myanmar.

Tuy nhiên, cũng chỉ 5 phút sau, tuyển nữ Thái Lan đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, sau cú dứt điểm chính xác của Thawanrat Promthongmee.

Trong những phút tiếp theo, tuyển nữ Thái Lan vẫn là đội thi đấu tốt hơn. Họ tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không chuyển hoá thành bàn thắng, đáng tiếc nhất là một pha đưa bóng dội cột dọc ở thời điểm cuối trận.

Hai đội cầm chân nhau 1-1.

Với việc không đội nào ghi thêm bàn thắng, trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-1. Kết quả này giúp tuyển nữ Thái Lan nối dài mạch bất bại ở mọi đấu trường lên con số 10 trận liên tiếp, kể từ trận thua gần nhất trước tuyển nữ Việt Nam ở AFF Cup nữ hồi năm ngoái.

Bên cạnh đó, trận hoà Myanmar cũng giúp Thái Lan đoạt chức vô địch giải giao hữu quốc tế AYA Bank Tri-Nations Cup. Trong khi đó, Uzbekistan giành vị trí thứ nhì còn chủ nhà Myanmar đứng cuối cùng tại giải.