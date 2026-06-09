Tuyển Campuchia thắng tưng bừng, sẵn sàng làm “ngựa ô” ở AFF Cup

Tuyển Campuchia đã “hạ đẹp” Hồng Kông (Trung Quốc) theo cách đầy thuyết phục trên sân nhà.

Sau chiến thắng giòn giã 4-0 trước Bhutan, tuyển Campuchia dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản

Koji Gyotoku có trận giao hữu tiếp theo gặp Hồng Kông (Trung Quốc). Xét trên lý thuyết, hai đội có trình độ tương đối cân bằng, và khoảng cách trên BXH FIFA giữa hai đội cũng không mấy chênh lệch.

Thế nhưng, tuyển Campuchia lại gây bất ngờ ở Phnom Penh bằng cách hạ gục đối thủ đầy chớp nhoáng. Theo thống kê, Campuchia lép vế đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng (47%-53%) nhưng đội chủ nhà lại cực kỳ vượt trội về số pha dứt điểm. Đại diện từ Đông Nam Á tung ra tới 13 pha dứt điểm trong đó có 8 lần trúng đích, còn Hồng Kông chỉ thực hiện được 3 cú sút và tất cả đều không trúng đích.

Campuchia chơi lấn lướt trước Hồng Kông trong suốt hiệp 1. Dù vậy, phải chờ tới phút 45+1, đội nhà mới có được bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm của cầu thủ nhập tịch Yudai Ogawa.

Tuyển Campuchia thắng thuyết phục Hồng Kông với tỷ số chung cuộc 2-0.

Sang hiệp đấu thứ hai, tuyển Campuchia với tinh thần hưng phấn tiếp tục dâng cao đội hình. Ngay phút 50, Campuchia đã trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng thủ Hồng Kông bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt, sau khi Chanthea Sieng dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0.

Sau 2 bàn thắng, Campuchia giảm nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, Hồng Kông cũng không thể tận dụng quỹ thời gian còn lại để tìm kiếm bàn gỡ, trong bối cảnh hàng công của họ quá mỏng và rời rạc.

Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 2-0 cho tuyển Campuchia. Đây là chiến thắng xứng đáng, hoàn toàn thuyết phục của đội tuyển xứ Angkor.

Với 2 chiến thắng liên tiếp dịp FIFA Days tháng 6, tuyển Campuchia đã có những màn chạy đà khá hoàn hảo trước AFF Cup, có thể sắm vai “ngựa ô” gây ra khó khăn cho tuyển Việt Nam hay Indonesia ở bảng A, AFF Cup 2026 khởi tranh vào tháng tới.