Tuyển Thái Lan bị Timor Leste cho một phen hú vía, mở màn SEA Games với trận đấu khó ngờ

Bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33 mở màn bằng cuộc đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Timor Leste vào tối nay (3/12). Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn tin vào kịch bản dễ dàng cho đội chủ nhà. Nhưng rồi hiệp 1 đã diễn ra không mấy suôn sẻ với U22 Thái Lan.

Các cầu thủ Thái Lan nhập cuộc chủ động, đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên trong khi hàng công vẫn còn đang loay hoay thì hàng thủ U22 Thái Lan súy chút nữa phải trả giá bởi sự bất cẩn của mình.

U22 Timor Leste suýt vươn lên dẫn trước ở hiệp 1.

Phút 11, Olaga Malik của có cơ hội đánh đầu cận thành, đưa bóng chạm cột dọc U22 Thái Lan. Các cầu thủ U22 Timor Leste sau đó tiếp tục lao vào đá bồi, nhưng may cho đội chủ nhà khi bóng được phá ra ngay trước vạch vôi.

Đến phút 25, U22 Timor Leste lại có pha phản công ấn tượng. Luis Figo có cơ hội thoát xuống đối mặt nhưng cú dứt điểm chéo góc của số 7 lại đi chệch khung thành Thái Lan.

Trên thực tế, U22 Thái Lan vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại tỏ ra nôn nóng, dứt điểm vội vàng. Phải nhờ đến một pha bóng cố định, đội chủ nhà mới khai thông được thế bế tắc.

Phút 43, Yotsakorn Burapha bật cao đánh đầu chính xác sau cú đá phạt góc của đồng đội, giúp U22 Thái Lan mở tỉ số trận đấu. 1-0 cũng là tỉ số sau hiệp 1, kết quả khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ nhưng lại phản ánh đúng thực tế, bởi U22 Timor Leste đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U22 Thái Lan.

Yotsakorn giúp U22 Thái Lan khai thông bế tắc.

Bước sang hiệp 2, U22 Thái Lan nhận ra điểm yếu không chiến của đối thủ và liên tục khai thác. Phút 49, Siraphop bật cao đánh đầu, nâng tỉ số lên 2-0. Đến phút 61, từ pha tạt bóng tưởng như vô hại của cầu thủ Thái Lan, thủ môn U22 Timor Leste lại lóng ngóng đẩy bóng về lưới nhà.

8 phút sau, lại là Yotsakorn Burapha và vẫn là một pha đánh đầu để ghi bàn thắng thứ 4 cho U22 Thái Lan. Và rồi cũng chỉ mất thêm 3 phút, tiền đạo này đã hoàn tất cú hattrick của mình.

U22 Thái Lan tận dụng tốt ưu thế chiều cao để ghi bàn từ bóng bổng.

Đến phút 80, Kakana Khamyok là người ghi bàn thắng thứ 6 cho Thái Lan. Hàng thủ của U22 Timor Leste đã hoàn toàn bất lực trước sức tấn công của đội chủ nhà. Tuy vậy, đội bóng này cũng tạo ra được bất ngờ ở cuối trận khi Palatimo đánh đầu chính xác sau quả phạt góc của đồng đội, ghi bàn thắng danh dự cho U22 Timor Leste.

Thắng 6-1 chung cuộc, tuy nhiên U22 Thái Lan rõ ràng cần nghiêm túc đánh giá lại màn trình diễn của mình, đặc biệt với những gì đã thể hiện trong hiệp 1.