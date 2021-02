Tuyển tập văn mẫu chúc Tết 2021 tặng bạn xài cho nhanh: Từ ông bà cha mẹ, bè bạn đến chúc sếp đều đủ cả!

Cuối cùng thì thời khắc giao thừa đón năm mới 2021 đã đến. Ngay lúc này, hẳn là các bạn đang tấp nập nhận lời chúc mừng năm mới từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả... người qua đường quen trên MXH.

Thế thì làm thế nào để trả lời lại họ hay nhắn cho người thân những lời chúc nhanh nhất, đủ đầy nhất, gây ấn tượng và... không bị trùng nhau?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho bạn rồi đây. Những bài văn mẫu chúc Tết 2021 được dân mạng gợi ý "chất như nước cất", từ nghiêm túc đến... kém nghiêm túc một tí, từ văn mẫu chúc gia đình, họ hàng, đến sếp hay chúc cho chính mình đều đủ cả. Tặng quà năm mới nhé!!

Chúc Tết sao để vừa độc đáo, vừa gây ấn tượng trong năm 2021 này?

Bài văn mẫu 1 - Chúc Tết gia đình



Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến.

Đấy là tìm trên Google ra như thế. Còn ở đây có bài thơ mới rồi, gợi ý cho những gia đình đang có người ế nhé! Bạn có thể thay đổi nhân xưng, biên theo ý của mình cũng được luôn.

"Chúc bố - nhạc sĩ mộng mơ Mãi là của mẹ - nàng thơ nhà mình Chúc chị may mắn cả năm Chúc anh sớm "sắm" một cô dâu về"

Bài văn mẫu 2 - Chúc Tết họ hàng

Chúc bài này xong, bạn có ngay chủ đề để nói chuyện với mọi người luôn này. Ai còn chưa biết biến "trà xanh", lôi ngay ra tỉ tê Tết này.

"Chúng ta của hiện tại Cháu dành cả năm để về quê Cô đợi cả năm để chờ cháu về Chúng ta dành cả năm cho nhau mà không hề nghĩ suy Gặp nhau là duyên phận Nhưng hỏi "Bao giờ lấy chồng? Lương tháng bao nhiêu?" là tối kỵ Chẳng ai biết trước tương lai sau này Dù sau này về quê ăn Tết không còn được gặp cô Cũng đừng quên rằng Cô và cháu sẽ chỉ dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau Thương cô"

Hi vọng năm nay sẽ không còn bị hỏi lương như năm ngoái!

Bài văn mẫu 3 - Chúc Tết bạn thân



Dịp Tết Nguyên đán hàng năm không thể thiếu phong tục là trao cho nhau những phong bao lì xì "lấy may", vậy năm nay những người trẻ sẽ "vòi nhau" lì xì bằng cách nào để vừa độc đáo vừa thú vị?

"Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới lì xì Được vui biết bao nhiêu khi có người lì xì Không có người yêu mà được lì xì rất nhiều"

Người yêu có thể không có nhưng bạn thân thì chắc chắn phải có vài đứa nha!

Bài văn mẫu 4 - Chúc Tết lãnh đạo



Tuy 2020 là một năm có nhiều khó khăn, người may mắn thì chỉ bị cắt giảm lương, công ty không may thì còn bị cắt giảm cả nhân sự. Nhưng sau tất cả, chúng ta lại "trở về với nhau" khi tình hình kinh tế đã ổn định hơn. Hãy gửi lời chúc trên tới sếp của bạn theo phong cách "Táo Kinh Tế Boi" của Táo Kinh Tế để hi vọng sang năm mới sẽ được tăng lương nhé!

"Thả tim đầy story sếp Chúc Tết đầy trong DM Có phiền thì sorry sếp Lương: tăng luôn nha sếp"

Gửi lời chúc tới sếp để hi vọng được tăng lương đầu năm nhé!

Bài văn mẫu 5 - Chúc Tết chính mình



Tạm biệt 2020 - một năm khó khăn và đầy chật vật, thôi thì xin phép được "cất poster vào góc, khóc một lúc rồi thôi".

"Tạm biệt 2020, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster anh vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau anh nhé. Chờ anh bao lâu, để rồi nhận trái đắng như vậy. Quần áo order rồi cũng không muốn lấy về nữa, tại phải ở nhà suốt, mặc đẹp chi cho mệt. Em chưa đủ chín chắn để chấp nhận sự thật này, chắc là vậy, nên em đành ích kỷ vậy thôi. Chưa được nửa năm mà, anh có cần qua lại với con vi-rút Covy như vậy không? Cắt đứt liên lạc của mọi người để không liên lụy tới họ nhưng vẫn đi lan truyền vi-rút được ạ? Em cảm thấy như bị lừa vậy, công sức lo lắng cho anh thừa rồi vì anh chắc vẫn luôn hạnh phúc bên ai kia. Vừa hết Tết cái xong đã cho quả nghỉ Tết thêm nửa năm luôn, tình yêu của người dân với anh chắc không đủ. Tạm biệt anh, cho em ích kỷ lần này nhé. Hẹn gặp lại khi em đã mạnh mẽ hơn, em không quay lưng đi nhưng em sẽ đến với năm 2021"



"Cất gọn poster và khóc một lúc rồi thôi" - một trong những đề cử của giải thưởng WeChoice Awards 2020

Và vô vàn bài văn mẫu chúc Tết năm 2021 của cư dân mạng đang thử thách nhau!



Mới đây, cư dân mạng đã lan truyền cho nhau một phong trào "hót hòn họt" trên mạng xã hội với chủ đề "văn mẫu chúc Tết 2021". Những lời chúc Tết có thể xuất phát từ các bài văn mẫu đình đám trong năm qua, hoặc được thể hiện qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, thậm chí còn được dùng để... châm biếm một cách hài hước. Và từ đó, hàng loạt bài "văn mẫu chúc Tết" độc đáo đã được ra đời.

1. Lời chúc từ người chơi hệ 5 năm rồi vẫn "hứa nữa, hứa mãi"

"Sang năm mới Tân Sửu, chúc bản thân hoàn thành được những mục tiêu còn dang dở của năm Bính Thân"



2. Lời chúc từ các "dân chuyên" ngoại ngữ

"Hướng dẫn cách nói chúc mừng năm mới với nhiều thứ tiếng. 1. Tiếng Anh: Happy New Year 2. Tiếng Quan Thoại (Trung Quốc): Xīn nián kuài lè 3. Tiếng Nhật: Akemashite omedetou gozaimasu 4. Tiếng Việt : Ngân hàng ABC số tài khoản XYZ" 3. Lời chúc từ fan US-UK

Lời chúc Tết đậm chất "Ariana Grande" khi người hâm mộ mô phỏng lại "tâm thư" đầy nước mắt của cô nàng gửi tới fan Việt

4. Lời chúc Tết của dân "mọt sách"



"Xuân đã đến bên em Dáng xuân tuyệt vời Xuân đã đến bên người Xin người hãy cùng em nhận biết các dung dịch sau chứa trong các lọ bị mất nhãn mà không dùng bất kỳ thuốc thử nào: NaHCO3, HCl, Ba(HCO3)2, MgCl2, NaCl"

5. Chúc Tết mùa Covid-19

"Đừng chúc nhau Vạn Sự Như Ý, hãy chúc nhau Vạn Sự Như Tuvalu vì đất nước Tuvalu chưa có ca nhiễm Covy nào"



Năm nay hãy cùng chúc nhau "Vạn Sự Như Tuvalu" nhé!

6. Người chơi hệ giảm cân chúc Tết



"Sáng ăn cháo đá bát Trưa ăn miếng trả miếng Tối ăn năn sám hối"

Được biết, phong trào "văn mẫu chúc Tết" đã và đang lan rộng trong giới trẻ nhằm lan tỏa cho nhau những tiếng cười sau khi trải qua một năm 2020 với nhiều biến động. Theo đó, phong trào được tổ chức bởi một hội nhóm có tên "Trại Tâm Thần Đa Ngôn Ngữ 0.2" đã thu hút về hàng nghìn bài đăng từ cộng đồng mạng với vô vàn những lời chúc Tết độc đáo dành cho năm 2021. Phong trào sẽ kéo dài trong 4 ngày là 30 Tết và mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết Nguyên đán 2021, hứa hẹn sẽ đem đến những tràng cười cho khán giả và lan tỏa những điều tích cực đến cho mọi người.

Thử thách "văn mẫu" nhận về hàng nghìn lượt tham gia tại nhóm "Trại Tâm Thần Đa Ngôn Ngữ 0.2"

Ảnh: Chụp màn hình