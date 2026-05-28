Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh cần tránh lỗi vi phạm kẻo bị trừ 25% điểm

Thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý khiển trách đến đình chỉ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội.

Theo lịch, sáng 30/5, gần 125.000 thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi, thực hiện bài thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Thời gian thí sinh làm bài 120 phút.

Buổi chiều, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ, thời gian 60 phút.

Sáng 31/5, thí sinh làm bài thi môn Toán, thời gian 120 phút.

Theo quy chế, trong các ngày thi, thí sinh phải tuân thủ quy định tại phòng thi, điểm thi. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý từ khiển trách đến đình chỉ thi.

Các điểm thi đều bố trí khu vực gửi đồ cho thí sinh.

Trường hợp bị khiển trách

Thí sinh vi phạm lỗi một lần đối với lỗi nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức do giám thị quyết định tại biên bản được lập.

Nếu bị khiển trách trong thời gian thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi đó.

Vi phạm bị xử lý cảnh cáo

Thí sinh sẽ bị xử lý cảnh cáo nếu vi phạm một trong các lỗi sau: đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm các lỗi trao đổi bài hoặc giấy nháp với thí sinh khác, chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Thí sinh bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo trong bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi đó.

Những bài thi có đánh dấu, bị phát hiện trong lúc chấm cũng sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi đó.

Vi phạm đến mức đình chỉ thi

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi trong trường hợp vi phạm một trong các lỗi gồm:

Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo.

Mang vật dụng trái phép vào phòng thi.

Có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi, đe dọa thí sinh khác, không tuân thủ hướng dẫn của giám thị.

Với những trường hợp này, quy chế quy định, giám thị lập biên bản, tịch thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi.

Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy toàn bộ kết quả bài thi/môn thi năm đó.

Thực tế, trong các mùa thi trước, vẫn thường xảy ra tình trạng thí sinh cố tình hoặc vô ý mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi. Khi bị giám thị phát hiện, thí sinh bị lập biên bản, xử lý theo quy định.

Có trường hợp, thí sinh tắt chuông điện thoại để trong túi quần. Đến cuối giờ, điện thoại rơi từ trong túi ra, giám thị phát hiện và thí sinh bị lập biên bản.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh, tất cả thiết bị có chức năng ghi âm, ghi hình, thu phát thông tin phải được để ngoài phòng thi. Các điểm thi chuẩn bị khu vực riêng cho thí sinh gửi đồ đạc, tư trang cá nhân đảm bảo an toàn.