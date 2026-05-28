HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh cần tránh lỗi vi phạm kẻo bị trừ 25% điểm

Hà Linh
|

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội diễn ra ngày 30-31/5 tới, thí sinh tránh mắc các lỗi vi phạm quy chế thi, dẫn đến bị trừ điểm bài thi hoặc bị đình chỉ.

Thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý khiển trách đến đình chỉ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội.

Theo lịch, sáng 30/5, gần 125.000 thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi, thực hiện bài thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Thời gian thí sinh làm bài 120 phút.

Buổi chiều, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ, thời gian 60 phút.

Sáng 31/5, thí sinh làm bài thi môn Toán, thời gian 120 phút.

Theo quy chế, trong các ngày thi, thí sinh phải tuân thủ quy định tại phòng thi, điểm thi. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý từ khiển trách đến đình chỉ thi.

Các điểm thi đều bố trí khu vực gửi đồ cho thí sinh.

Trường hợp bị khiển trách

Thí sinh vi phạm lỗi một lần đối với lỗi nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức do giám thị quyết định tại biên bản được lập.

Nếu bị khiển trách trong thời gian thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi đó.

Vi phạm bị xử lý cảnh cáo

Thí sinh sẽ bị xử lý cảnh cáo nếu vi phạm một trong các lỗi sau: đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm các lỗi trao đổi bài hoặc giấy nháp với thí sinh khác, chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Thí sinh bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo trong bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi đó.

Những bài thi có đánh dấu, bị phát hiện trong lúc chấm cũng sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi đó.

Vi phạm đến mức đình chỉ thi

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi trong trường hợp vi phạm một trong các lỗi gồm:

Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo.

Mang vật dụng trái phép vào phòng thi.

Có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi, đe dọa thí sinh khác, không tuân thủ hướng dẫn của giám thị.

Với những trường hợp này, quy chế quy định, giám thị lập biên bản, tịch thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi.

Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy toàn bộ kết quả bài thi/môn thi năm đó.

Thực tế, trong các mùa thi trước, vẫn thường xảy ra tình trạng thí sinh cố tình hoặc vô ý mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi. Khi bị giám thị phát hiện, thí sinh bị lập biên bản, xử lý theo quy định.

Có trường hợp, thí sinh tắt chuông điện thoại để trong túi quần. Đến cuối giờ, điện thoại rơi từ trong túi ra, giám thị phát hiện và thí sinh bị lập biên bản.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh, tất cả thiết bị có chức năng ghi âm, ghi hình, thu phát thông tin phải được để ngoài phòng thi. Các điểm thi chuẩn bị khu vực riêng cho thí sinh gửi đồ đạc, tư trang cá nhân đảm bảo an toàn.

Chờ nhiều giờ để nhận hơn 2.000 đồng tiền hỗ trợ bão lũ: Đối thoại với dân để làm rõ phản ánh
Tags

tuyển sinh vào lớp 10

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại