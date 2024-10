Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung

Theo đó, xét tuyển 30 chỉ tiêu được xác định theo từng trường, từng vùng, từng đối tượng, giới tính nam/ nữ.

Đối tượng, điều kiện xét tuyển

- Thí sinh đảm bảo điều kiện và đã tham gia dự tuyển vào CAND năm 2024 theo từng đối tượng (học sinh THPT, Chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ, học sinh T11: Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ) nhưng không trúng tuyển đại học, trung cấp CAND, không trúng tuyển hoặc chưa nhập học vào các trường ngoài ngành Công an.

- Thí sinh tham gia xét tuyển đảm bảo theo tổ hợp, mã bài thi đánh giá, đối tượng, giới tính nam/ nữ, phân vùng tuyển sinh được phép dự tuyển vào các học viện, trường CAND năm 2024 (được quy định tại Hướng dẫn 05/1D-BCA- X02 năm 2024 của Bộ Công an ban hành hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2024). Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Công an.

Hồ sơ xét tuyển

- Bản sao được chứng thực Căn cước hoặc Căn cước công dân của thí sinh.

- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi THPT năm 2024 của thí sinh.

- Phiếu thông báo điểm xét tuyển vào CAND do X02 hoặc cơ sở đào tạo cấp.

- Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung, thay thế (Phụ lục 02)

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 18/10/2024 đến trước 17h ngày 23/10/2024.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung, thay thế về Công an đơn vị, địa phương đã tiếp nhận hồ sơ dự tuyển Lần 1. Công an đơn vị, địa phương gửi hồ sơ, dữ liệu nhu cầu đăng ký về các học viện, trường đại học CAND. X02 tổng hợp hồ sơ từ Công an các đơn vị, địa phương, nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Lịch công tác tuyển sinh bổ sung, thay thế chính quy tuyển mới các trường Công an nhân dân năm 2024

Phương thức tuyển sinh và quy trình xét tuyển bổ sung, thay thế

- Thực hiện phương thức tuyển sinh và quy trình xét tuyển theo quy định tại Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02 năm 2024 của Bộ Công an ban hành hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2024.

Thí sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển mã trường, mã ngành. Thứ tự ưu tiên xét tuyển lần lượt theo Nguyện vọng 1, Nguyện vọng 2. Nguyện vọng 3. Ưu tiên xét tuyển đối với ngành, trường dự tuyển Lần 1,

- Trường hợp không có thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo từng phương thức thì sử dụng phương thức xét tuyển theo điểm bài thi đánh giá xét từ cao xuống thấp đến hết chi tiêu. Điểm xét tuyển là điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an theo thang điểm 100 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau:

ĐXT=BTBCA + ĐC*10/3 , trong đó:

+ ĐXT : điểm xét tuyển

+ BTBCA : điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an

+ ĐC : điểm cộng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng và điểm thưởng. Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm trắc nghiệm bài thi đánh giá của Bộ Công an từ cao xuống thấp đến đủ chi tiêu.

Trường hợp xét đến hết tiêu chí trên mà vẫn vượt chỉ tiêu, khi thẩm định phương án điểm, X02 sẽ phối hợp X01 báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.

Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/nguyện vọng.