Sau sự việc cô giáo ở Trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương bị học sinh nhốt trong lớp học, ném dép, cát vào người và có lời nói khiêu khích gây sốc cho dư luận, ngày 14/12, ông Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký văn bản giao các sở, ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an ninh trật tự trường học và xây dựng văn hóa học đường .

Công văn nêu rõ, các sở ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức quán triệt và kiểm tra việc thực hiện thường xuyên quy định của Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn , lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường ; tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường, đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện việc đảm bảo an toàn trường học, đẩy mạnh việc bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, dân chủ trong trường học.

UBND tỉnh Tuyên Quang siết chặt kỷ cương trường học sau vụ cô giáo bị học sinh xúc phạm.

Rà soát, bổ sung bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong tất cả các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ; ngăn chặn, phòng ngừa và khắc phục các yếu tố có nguy cơ gây mất an ninh, an toàn trường học, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho nhà giáo, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Ngoài ra, cán bộ quản lý nhà trường, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác quản lý, quản trị trường học cần nêu cao trách nhiệm, kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin, báo cáo các sự việc xảy ra tại cơ sở cho cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương; đảm bảo không có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo và quy chế chuyên môn.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm (hoặc kiến nghị xử lý) theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân gây mất an ninh, an toàn trường học và công khai kết quả xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường THCS Văn Phú nơi diễn ra vụ việc.

Đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc quyền quản lý, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học.

Hướng dẫn kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên, cán bộ quản lý và kỹ năng tự ứng phó, xử lý tình huống cho học sinh, sinh viên khi có tình huống liên quan đến bạo lực học đường.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, quan tâm giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Tăng cường tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, giáo viên và phụ huynh, học sinh, sinh viên để kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng và các vướng mắc phát sinh, kịp thời giải quyết thấu đáo với mục tiêu tốt nhất cho học sinh, sinh viên và giáo viên.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương và gia đình học sinh trong việc quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên...