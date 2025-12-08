Tuyên Quang được vinh danh "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu thế giới 2025" tại World Travel Awards

Lần đầu tiên Việt Nam có điểm đến thắng giải văn hóa cấp toàn cầu của WTA

Tối 06/12/2025, tại Trung tâm Triển lãm Thế giới Bahrain (Exhibition World Bahrain), lễ vinh danh Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards (WTA) 2025 diễn ra trọng thể với sự góp mặt của đại diện cơ quan du lịch quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia và báo chí đến từ hơn 100 quốc gia.

Tại sự kiện, WTA chính thức công bố "Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang, Việt Nam" chiến thắng hạng mục Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu thế giới năm 2025. Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu Việt Nam có điểm đến được xướng danh ở hạng mục văn hóa cấp toàn cầu - khẳng định vị thế, uy tín và thương hiệu du lịch Tuyên Quang trên bản đồ du lịch thế giới.

Dấu ấn hội nhập - Thương hiệu du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Huy Ngọc Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang - Trưởng đoàn đại biểu tham dự sự kiện nhấn mạnh: "Danh hiệu 'Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu thế giới năm 2025' là niềm tự hào của Tuyên Quang và của Việt Nam. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tỉnh trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản địa chất - văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững".

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bahrain từ ngày 05-09/12/2025, đoàn đại biểu Tuyên Quang tham dự lễ vinh danh, đồng thời tổ chức chương trình học tập, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển du lịch văn hóa - nghỉ dưỡng - du lịch thông minh tại Thủ đô Manama.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhận cúp chiến thắng hạng mục “Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025”.

Chương trình làm việc gồm hội thảo chuyên đề, tham quan các mô hình thực tế tại khu phức hợp nghỉ dưỡng, trung tâm du lịch thông minh, cơ sở bảo tồn văn hóa và điểm đến di sản, do Cơ quan Du lịch & Triển lãm Bahrain (BTEA) cùng Hiệp hội Du lịch Thế giới khu vực Trung Đông phối hợp tổ chức.

Những hoạt động này mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa Tuyên Quang và các đối tác quốc tế về du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và kinh tế đêm - các trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch Tuyên Quang giai đoạn 2025-2030.

Được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu từ năm 2010, Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang là một trong những vùng địa chất độc đáo bậc nhất Đông Nam Á, sở hữu hàng trăm di sản địa chất, cổ sinh, địa mạo có niên đại tới 500 triệu năm.

Đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên các xã vùng Cao nguyên đá Đồng Văn còn gìn giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc. (Ảnh: Chu Việt Bắc)

Trên diện tích hơn 2.345 km², nơi đây lưu giữ những minh chứng sống động cho lịch sử hình thành Trái Đất. Bên cạnh đó là không gian văn hóa đặc sắc của 17 dân tộc sinh sống và bảo tồn phong tục truyền thống qua nhiều thế hệ: nhà trình tường đất cổ, lễ hội khèn Mông, chợ phiên vùng cao, nghi lễ cấp sắc của người Dao…

Sự hòa quyện giữa di sản địa chất - văn hóa - con người làm nên bản sắc riêng biệt của Tuyên Quang - "Miền đá nở hoa", nơi mỗi hành trình không chỉ là khám phá mà còn là trải nghiệm sống, gặp gỡ cộng đồng và cảm nhận linh hồn của núi đá.

World Travel Awards - "Giải Oscar của ngành du lịch thế giới"

Ra đời năm 1993, World Travel Awards (WTA) được ví như "Oscar của ngành du lịch thế giới", là hệ thống giải thưởng uy tín hàng đầu nhằm vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp và điểm đến xuất sắc trong lĩnh vực lữ hành - khách sạn - hàng không - khu nghỉ dưỡng - điểm đến du lịch.

Danh hiệu mà Tuyên Quang nhận được năm nay không chỉ là niềm tự hào mà còn là thước đo uy tín quốc tế, khẳng định năng lực quản lý, bảo tồn, quảng bá và sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Lan tỏa hình ảnh "Miền di sản và bản sắc"

Với danh hiệu "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu thế giới 2025", Tuyên Quang đã khắc tên mình trên bản đồ các điểm đến văn hóa mang tầm quốc tế, đóng góp vào hình ảnh du lịch Việt Nam thân thiện - giàu bản sắc - đầy tiềm năng phát triển bền vững. Danh hiệu và hình ảnh du lịch Tuyên Quang - "Miền di sản và bản sắc", điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới sẽ được lan tỏa.

Giải thưởng cũng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với du lịch vùng Đông Bắc, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh khu vực tới hơn 100 thị trường quốc tế thuộc mạng lưới truyền thông của World Travel Awards. Riêng với Tuyên Quang, đây là cú hích lớn, lần đầu đưa tỉnh vào nhóm đề cử văn hóa cấp toàn cầu, thúc đẩy thu hút đầu tư, mở rộng thị trường khách và gia tăng liên kết vùng. Sức thuyết phục của Cao nguyên đá Đồng Văn đến từ hệ giá trị địa chất - văn hóa - cộng đồng nổi bật: lịch sử tiến hóa hơn 550 triệu năm, hóa thạch quý hiếm, dấu tích hai cuộc tuyệt chủng lớn của sinh giới; cùng bản sắc của 17 dân tộc với kiến trúc, lễ hội, nghề thủ công và không gian văn hóa truyền thống đặc sắc, tạo nên một "bảo tàng sống" hiếm nơi nào sánh được.

Với lợi thế thiên nhiên, lịch sử, văn hóa phong phú, Tuyên Quang đã, đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa du lịch phát triển bền vững. (Ảnh: Chu Việt Bắc)

Để tận dụng hiệu ứng từ đề cử quốc tế, Tuyên Quang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: đẩy mạnh truyền thông, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển du lịch cộng đồng - sinh thái - nghỉ dưỡng, hợp tác đào tạo nhân lực và tăng cường kết nối liên tỉnh. Tỉnh cũng chú trọng chuyển đổi số với cơ sở dữ liệu điểm đến, bản đồ số, số hóa thuyết minh nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm và quảng bá. Bên cạnh đó, các địa phương trong vùng được khuyến nghị tăng cường phối hợp về hạ tầng, bảo tồn bản sắc, phát triển nguồn nhân lực du lịch xanh - thông minh và thúc đẩy ứng dụng công nghệ. Danh hiệu quốc tế vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm để toàn vùng đổi mới mạnh mẽ hơn, hướng tới những chuẩn mực cao của du lịch bền vững và hội nhập quốc tế.