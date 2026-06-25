Tuyển Nhật Bản rơi vào thế khó ở World Cup: Nhì bảng gặp Brazil, nhất bảng gặp đội... hạng 6 FIFA

Tuyển Nhật Bản là đội châu Á thi đấu ấn tượng nhất cho đến lúc này, nhưng phân loại nhánh đấu khiến khả năng họ tiến sâu sẽ không dễ dàng.

Sau loạt trận sáng nay (25/6, giờ Việt Nam), cục diện bảng C World Cup 2026 ngã ngũ với ngôi đầu thuộc về tuyển Brazil. Cùng có được 7 điểm, nhưng tuyển Maroc phải xếp nhì bảng do hiệu số bàn thắng kém hơn (+3 so với +6).

Với kết quả này, Neymar cùng đồng đội sẽ gặp đội nhì bảng F tại vòng 1/16. Trong khi đó, tuyển Maroc sẽ gặp đội nhất bảng F. Điều này khiến đây sẽ trở thành nhánh đấu rất khó với các đội bảng F, nơi các đội Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển đang cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Tuyển Nhật Bản từng thắng Brazil 3-2 vào tháng 10/2025. Tuy nhiên tính chất của một trận đấu tại World Cup sẽ rất khác khi hai đội đá giao hữu vào năm ngoái.

Với Nhật Bản, đội bóng này đang xếp nhì bảng F với 4 điểm. Họ bằng điểm, hòa đối đầu, bằng hiệu số bàn thắng với Hà Lan (+4) nhưng phải xếp sau do ghi được ít bàn thắng hơn (6 so với 7).

Ở lượt cuối diễn ra vào 6h00 ngày mai (giờ Việt Nam), đội bóng châu Á sẽ chạm trán với Thụy Điển (3 điểm), còn Hà Lan gặp Tunisia - đội bóng đã sớm bị loại.

Tuyển Nhật Bản đặt mục tiêu vô địch World Cup 2026 và đã chơi đầy ấn tượng với trận hào Hà Lan 2-2 và thắng Tunisia 4-0. Tuy nhiên, thử thách lớn sẽ đến với họ ngay từ vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.

Nếu nhì bảng, Nhật Bản sẽ phải gặp Brazil. Còn trong trường hợp nhất bảng, đối thủ của họ sẽ là Maroc - đội bóng đang xếp hạng 6 thế giới.

Sở dĩ có bảng đấu khốc liệt như vậy, nơi cả đội hạng 5 và hạng 6 thế giới cùng chung một bảng là do ở thời điểm bốc thăm vào tháng 12/2025, tuyển Maroc mới chỉ xếp hạng 11 và phải nằm ở nhóm hạt giống số 2. Tuy nhiên nhờ chức vô địch châu Phi, đội bóng này đã thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng thế giới.

Dù vẫn còn những điểm cần cải thiện nhưng tuyển Brazil vẫn được coi là ứng viên sáng giá cho cuộc đua vô địch.

Còn với tuyển Nhật Bản, trong trường hợp thua Thụy Điển, họ vẫn sáng cửa đi tiếp với vị trí thứ 3 bảng F. Khi ấy, đội bóng này sẽ phải chờ xem những đội thứ 3 nào giành quyền đi tiếp thì mới biết được nhánh đấu của mình.

Theo phân loại, đội xếp thứ 3 bảng F có thể gặp Đức, Pháp, Mexico hoặc Thụy Sĩ. Đó đều là những đội nhất bảng và tiếp tục là một nhánh đấu không dễ dàng.

Bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3 sau lượt trận sáng nay. Với 4 điểm, hiệu số -1, Bosnia và Herzegovina là đội tuyển đầu tiên của nhóm này giành vé lọt vào vòng 1/16.