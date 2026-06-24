Ronaldo muốn gặp Messi ở chung kết World Cup: FIFA đã xếp nhánh, nhưng cần tuyển BĐN "hi sinh"

Một nhánh đấu khiến tuyển Bồ Đào Nha và Argentina không phải gặp nhau sớm ở vòng loại trực tiếp đã được bố trí, nhưng không dễ để điều đó xảy ra.

Sau khi lập cú đúp vào lưới tuyển Uzbekistan, góp công giúp đội nhà thắng 5-0, Ronaldo đã nhận được câu hỏi về khả năng đối đầu Messi ở trận chung kết World Cup 2026. Anh bày tỏ:

"Đó sẽ là điều tuyệt vời, nhưng điều quan trọng nhất là trận đấu hôm nay. Chúng tôi cần vượt qua vòng bảng và chuẩn bị cho những thử thách phía trước".

Trên thực tế, đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng để thực hiện điều đó, tuyển Bồ Đào Nha có thể sẽ không được thắng ở lượt trận cuối.

Cụ thể, theo phân loại nhánh đấu đã được FIFA công bố từ trước giải, đội nhất bảng J và đội nhất bảng K sẽ gặp nhau ở tứ kết nếu cùng thắng ở vòng 1/16 và 1/8.

Hiện tại, tuyển Argentina đã chắc chắn xếp nhất bảng J. Sau 2 trận, Messi và đồng đội có được 6 điểm, đồng thời thắng đối đầu trước Áo và Algeria. Kể cả nếu thua Jordan ở lượt cuối, Argentina vẫn đứng đầu bảng.

Trong khi đó, tuyển Bồ Đào Nha có 4 điểm sau 2 trận đã đấu tại bảng K. Họ sẽ chờ đợi kết quả trận đấu giữa Colombia (3 điểm) và CHDC Congo (1 điểm) để biết thứ hạng của mình trước lượt cuối.

Ở trận đấu quyết định, Ronaldo và đồng đội sẽ chạm trán tuyển Comlombia. Nếu nhất bảng, tuyển Bồ Đào Nha có khả năng lớn sẽ gặp Argentina ở tứ kết. Khi ấy, kịch bản Ronaldo đấu Messi ở chung kết sẽ không thể trở thành hiện thực.

Người hâm mộ thế giới rất mong chờ kịch bản Ronaldo đấu Messi ở chung kết, nhưng điều đó không dễ xảy ra.

Để điều đó xảy ra, tuyển Bồ Đào Nha phải kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng K. Khi ấy, họ sẽ rơi vào một nhánh đấu hoàn toàn khác. Đối thủ của họ tại vòng 1/16 sẽ là đội nhì bảng L (bảng đấu của tuyển Anh).

Sau đó, Bồ Đào Nha và Argentina sẽ chỉ chạm trán nhau nếu cả hai cùng thắng và thẳng tiến tới trận chung kết.

Tất nhiên, đây là kịch bản còn rất xa với rất nhiều biến cố có thể xảy ra. Bản thân Ronaldo cũng chỉ bày tỏ sự trân trọng nếu có thể gặp Messi ở chung kết, chứ đó không phải là mục tiêu lớn nhất mà anh hướng đến.

Với CR7, chắc chắn thành tích của tập thể tuyển Bồ Đào Nha mới là điều quan trọng nhất. Đội bóng này sẽ quyết chiến ở lượt cuối để khẳng định vị thế và giành lấy ngôi đầu bảng, sau đó sẵn sàng chờ đón những thử thách tại vòng đấu loại trực tiếp.

Ronaldo vẫn đang cực khát khao ở tuổi 41.

"Tôi không quan tâm người khác làm gì. Mbappe cũng ghi bàn, Haaland cũng vậy. Tôi thường nói với các đồng đội rằng không thể kiểm soát những gì diễn ra bên ngoài. Một phẩm chất quan trọng là kiểm soát chính mình. Tôi luôn cố gắng làm điều đó. Chỉ trích có thể trở thành cơ hội để cải thiện.

Tôi rất vui khi ghi bàn, nhưng điều quan trọng nhất là những gì đội bóng đã thể hiện và sự tự tin mà chúng tôi có được. Cả tuần qua chúng tôi phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích và biết điều đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, toàn đội đã làm việc tốt và cải thiện đáng kể. Đôi khi nghịch cảnh lại mang đến điều tích cực”, Ronaldo chia sẻ sau trận thắng Uzbekistan 5-0.