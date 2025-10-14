Tuyển Nhật Bản ngược dòng không tưởng trước Brazil, thiết lập cột mốc lịch sử

Sau chiến thắng ấn tượng 5-0 trước Hàn Quốc hôm 9/10, tuyển Brazil dưới bàn tay Carlo Ancelotti được kỳ vọng sẽ tiếp tục phô diễn sức mạnh và sự áp đảo trong trận giao hữu với Nhật Bản vào tối nay (14/10).

Nhưng rồi tại Ajinomoto Stadium, Selecao đã phải trả giá đắt cho sự chủ quan của mình!

Đội quân của HLV Ancelotti thua sốc dù dẫn trước 2-0.

Ngay đầu trận, tuyển Brazil nhập cuộc với khí thế hừng hực. Phút 26, từ pha dàn xếp tấn công sắc sảo giữa tuyến giữa, Lucas Paquetá chọc khe tinh tế để Paulo Henrique phá bẫy việt vị rồi dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, mở tỉ số cho Selecao.

Chỉ sau đó 6 phút, Gabriel Martinelli nhân đôi cách biệt với pha xử lý bình tĩnh sau đường chuyền dọn cỗ của Paquetá. Việc tuyển Brazil kiểm soát thế trận dễ dàng khiến khán giả lại nghĩ về một thắng lợi đậm đà cho đội bóng này. Nhưng rồi bất ngờ đã xảy ra.

Tuyển Brazil phải trả giá vì sự chủ quan của mình.

Bước vào hiệp 2, tuyển Nhật Bản bắt đầu vùng lên. Phút 52, Takumi Minamino rút ngắn tỉ số sau một pha mất bóng của hàng thủ Brazil, mở màn cho màn ngược dòng.

Chỉ 9 phút sau, Keito Nakamura tận dụng cú phá bóng nghiệp dư trong vùng 16m50 của đối thủ để đưa trận đấu về vạch xuất phát 2-2. Và rồi phút 71, từ quả phạt góc của Junya Ito, Ayase Ueda bật cao đánh đầu chính xác, nâng tỉ số lên 3-2.

Tuyển Brazil sau đó đẩy đội hình tấn công trong những phút cuối, nhưng hàng thủ Nhật Bản thi đấu chắc chắn và thủ thành Zion Suzuki có nhiều pha cứu thua xuất thần, mà đáng khen nhất là pha bay người cản phá cú volley của Joelinton ở phút 90+5.

Tuyển Nhật Bản có thắng lợi lịch sử.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-2 cho đội chủ nhà. Sau 13 lần đối đầu (hòa 2, thua 11), tuyển Nhật Bản cuối cùng cũng đã có lần đầu tiên đánh bại được tuyển Brazil.

Đây thực sự là kết quả gây bất ngờ, bởi tuyển Brazil đang có phong độ cao, còn Nhật Bản vừa trải qua chuỗi giao hữu thất vọng (hòa Mexico 0-0, hòa Paraguay 2-2, thua Mỹ 0-2).

Cũng trong tối nay, một đại diện khác của châu Á là tuyển Hàn Quốc đã có được thắng lợi 2-0 trong trận giao hữu với Paraguay.