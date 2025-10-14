Đội bóng Đông Nam Á ngược dòng kịch tính, đòi lại ngôi đầu bảng giải châu lục

Cách đây 5 ngày, tuyển Philippines đã giành thắng lợi 4-1 khi làm khách của tuyển Timor Leste (trận đấu được tổ chức tại Australia). Điều này khiến dư luận tin vào việc trong cuộc tái đấu vào tối nay (14/10), thêm một chiến thắng dễ dàng nữa sẽ thuộc về tuyển Philippines khi hai đội tái đấu. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra.

Được trở về thi đấu tại sân nhà New Clark City, thế nhưng tuyển Phillippines lại để đối thủ vươn lên dẫn trước. Bàn thắng đến với tuyển Timor Leste ở phút 45+1 do công của Rangel, sau một hiệp đấu mà đội khách kiên cường chống đỡ và có được pha phản công ghi bàn vào cuối giờ.

Tuyển Philippines từng thắng dễ Timor Leste ở lượt đi, nhưng lại gặp nhiều vất vả ở lượt về.

Bất ngờ bị dẫn trước, đội chủ nhà càng nỗ lực gia tăng sức ép ở đầu hiệp 2. Và rồi chỉ 2 phút sau khi bóng lăn trở lại, Jefferson David Tabinas đã giúp tuyển Philippines gỡ hòa.

Tuy nhiên quãng thời gian tiếp theo cũng diễn ra không mấy dễ dàng cho đội chủ nhà. Tuyển Timor Leste tỏ ra sự kiên cường, bình tĩnh ngăn chặn từng đợt lên bóng của đối phương.

Phải đến phút 70, sau nhiều nỗ lực dồn ép, tuyển Philippines mới có thể khiến cả sân New Clark City bùng nổ khi Bjorn Martin Kristensen lập công, nâng tỉ số lên 2-1.

Dù còn kiểm soát thế trận trong hơn 20 phút còn lại, tạo ra vô số cơ hội nhưng đội chủ nhà cũng chỉ có thể ghi thêm bàn nhờ công của Javier Gayoso ở phút 90.

Thắng lợi này giúp tuyển Philippines đòi lại ngôi đầu bảng A. Ở trận đấu kết thúc trước đó, tuyển Tajikistan đã đánh bại tuyển Maldives 3-0 ngay trên sân khách, qua đó có được 10 điểm, hiệu số +6.

Tuy nhiên, đội bóng Trung Á không dẫn đầu được quá lâu, bởi trận thắng 3-1 trước Timor Leste giúp tuyển Philippines có 10 điểm, hiệu số +8.

Sau 4 lượt trận, cục diện bảng A vòng loại Asian Cup 2027 đã có sự phân hóa rõ rệt. Tuyển Timor Leste (3 điểm) và Maldives (0 điểm) chính thức bị loại. Cuộc cạnh tranh giữa cho tấm vé duy nhất sẽ diễn ra giữa tuyển Philippines và Tajikistan. Hai đội bóng này sẽ chạm trán ở lượt cuối vào ngày 31/3/2026. Trước đó, cả hai đã hòa 2-2 ở lượt đi trên sân New Clark City.

Cục diện bảng A sau lượt trận thứ 4.

Trong khi đó tại bảng E, một đại diện khác của Đông Nam Á là tuyển Myanmar đã chính thức bị loại khi thua tuyển Syria 0-3 ngay trên sân nhà. Sau 4 lượt trận, Myanmar đứng nhì bảng với 6 điểm, trong khi tuyển Syria toàn thắng, có 12 điểm và chính thức giành vé sớm 2 lượt trận (thắng Myanmar trong cả 2 trận đối đầu nên chắc chắn xếp trên).

Bảng E vòng loại Asian Cup 2027 ngã ngũ sớm.